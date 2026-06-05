Καλλιθέα: «Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν» λέει η σύζυγος του 55χρονου – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την επίθεση στους δύο Αιγύπτιους

Μαρτυρίες ρίχνουν φως στο σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι στην Καλλιθέα, όπου ένας 55χρονος οδοντίατρος καταδίωξε δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 21 και 22 ετών, και τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα την Πέμπτη, όταν η σύζυγος του οδοντίατρου είδε δύο νέους, που αισθάνθηκε ότι είναι ύποπτοι, έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει με τον άντρα της. Όπως είπε, τους είδε να τραβούν φωτογραφίες, τηλεφώνησε στον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο του σε απόσταση λίγων τετραγώνων κι εκείνος έσπευσε στο σημείο, καθώς υποψιάζονταν ότι οι Αιγύπτιοι ήθελαν να διαρρήξουν το σπίτι τους.

Όταν έφτασε στο σημείο, οι Αιγύπτιοι, που δεν επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι, είχαν φύγει. Ο 55χρονος, που έχει σχέση με τον χώρο του αθλητισμού, άρπαξε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και άρχισε να ψάχνει στα γύρω στενά, προκειμένου να τους εντοπίσει. Πράγματι τους βρήκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων, όπου τους επιτέθηκε και χτύπησε άγρια με το ρόπαλο τον έναν εξ’ αυτών.

Ο 21χρονος τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα στο στο κεφάλι. Πλέον νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων. Οι δύο Αιγύπτιοι συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τι λέει η σύζυγος του οδοντιάτρου

Κάτοικος της περιοχής ήταν εκείνος που ειδοποίησε την σύζυγο του γιατρού για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Όταν εκείνη τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες, τηλεφώνησε στον σύζυγό της, ο οποίος έφτασε στην περιοχή με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω», λέει αρχικά η σύζυγος στην εκπομπή LiveNews.

«Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω “δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», πρόσθεσε η σύζυγος του 55χρονου.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφεται το άγριο επεισόδιο. Οι αυτόπτες μάρτυρες του ξυλοδαρμού ζητούσαν από τον δράστη να σταματήσει. Εκείνος, με το αριστερό του χέρι συνέχιζε να κρατάει το κεφάλι του νεαρού στο έδαφος και με το δεξί το ρόπαλο του μπέιζμπολ, με το οποίο του επιτέθηκε. Καθώς βρισκόταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου, χαστούκισε και τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού.

«Θα τον σκότωνε αν δεν μαζευόταν ο κόσμος»

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει.

«Βγήκε λέει η γυναίκα του, μετά και του φώναζε “τι πας και τους χτυπάς;”, κάτι τέτοιο. Είχε πιάσει αυτόν και τον κοπάνησε στο κεφάλι. Αυτός πήγε στο νοσοκομείο. Τον χτύπησε σοβαρά. Κατάφεραν του πήραν το ρόπαλο. Αυτός τον είχε βάλει κάτω. Φώναζε “άσε με, άσε με”. Του φωνάζαμε όλοι “άστον”. “Όχι, όχι”. Γινόταν ένας πανικός», λέει μία μάρτυρας.

«Είδαμε πρώτα αυτόν να πηγαίνει με το ρόπαλο να τον βρίσκει (σσ. τον Αιγύπτιο). Πήγε και τον βρήκε κι εμείς προχωρούσαμε. Άκουσα φωνές και γυρνώντας πίσω τον βλέπουμε να τον κοπανάει, μαζεύτηκε κόσμος. Τον κοπάναγε με το ρόπαλο στο κεφάλι. Θα τον σκότωνε αν δεν μαζευόταν ο κόσμος. Και επιταχύναμε το βήμα μας, μην μας δώσει καμία αυτός. Επειδή φαινόταν ότι κάτι πήγαινε να κάνει», τονίζει αυτόπτης μάρτυρας.

«Μπροστά εκεί στο φαρμακείο, περνάει από δίπλα από την κόρη μου ένας που κράταγε ένα ρόπαλο, κρυμμένο πίσω απ’ το χέρι του. Και τον συναντάει αυτόν, ο οποίος απ’ ότι έμαθα μετά, αυτός είναι οδοντίατρος και το θύμα του είχε βγάλει φωτογραφίες το σπίτι για να τον κλέψει. Του την είχε στημένη με το ρόπαλο. Τον είδε από κάμερες ότι είχε πάει και φωτογράφιζε το σπίτι του» περιγράφει ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανατροπή των δεδομένων

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Αυτές όμως οι πληροφορίες γρήγορα διαψεύστηκαν. Οι δύο Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου, όπου είχαν πάει πιθανότατα για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Τα δύο θύματα και ο οδοντίατρος, που πήρε τον νόμο στα χέρια του, συνελήφθησαν από αστυνομικούς και το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα. Ο 55χρονος γιατρός, ομογενής από το Καζακστάν σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τα δύο θύματα υποστηρίζουν από χθες στους αστυνομικούς ότι δέχτηκαν μία επίθεση που θα μπορούσε ακόμη και να τους στοιχίσει τη ζωή, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα το επιλήψιμο. Ζητούν την τιμωρία του 55χρονου και ευελπιστούν να μην ζήσουν ποτέ ξανά κάτι ανάλογο.