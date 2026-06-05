Ώρα μηδέν στον ΣΥΡΙΖΑ: Η στήριξη Φάμελλου στην ΕΛΑΣ, τα «πυρά» Πολάκη και το αίτημα Παππά για επικοινωνία με τον Τσίπρα

Καθοριστικά θα είναι τα επόμενα 24ωρα για το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, με το ιστορικό και υπαρξιακό δίλημμα που τίθεται να είναι ουσιαστικά, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέπει να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει από το μεσημέρι της Παρασκευής έχει μετατραπεί ήδη σε πεδίο έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης, με τις ισορροπίες να κρέμονται από μια κλωστή. Η σαφέστατη πολιτική διαφωνία που καταγράφεται σήμερα, αποτελεί το προοίμιο για μια μετωπική σύγκρουση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου.

Ήδη, τα αντίπαλα στρατόπεδα έχουν επιδοθεί σε ένα σκληρό «μέτρημα κουκιών», αναζητώντας τις απαραίτητες συμμαχίες, δηλαδή τα πρόσωπα που θα στηρίξουν τις τουλάχιστον δύο διαφορετικές, και φαινομενικά ασυμβίβαστες, θέσεις που διατυπώνονται μέχρι στιγμής.

Η αυριανή ψηφοφορία δεν αφορά απλώς μια εσωτερική διαδικασία ή μια συγκυριακή επικράτηση τάσεων, αλλά κρίνει άμεσα την επόμενη ημέρα, την πολιτική ταυτότητα και το ίδιο το μέλλον του κόμματος και τον τρόπο λειτουργίας του.

«Στρατηγικό λάθος» η αντιπαράθεση με Τσίπρα, λέει ο Φάμελλος

Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, «φωτογραφίζοντας» σχεδόν ευθέως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να συμμετέχει στις επόμενες κάλπες απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για «στρατηγικό λάθος» σε περίπτωση «αντιπαράθεσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη». «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

Πάντως, όπως διευκρινίζουν, στελέχη που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η θέση του Σωκράτη Φάμελλου δεν σχετίζεται με καμία πρόθεση διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος.

Απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και τα στελέχη που συντάσσονται με τις απόψεις του για το μέλλον του κόμματος, βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος φτάνοντας στην Κουμουνδούρου για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, τόνισε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ενώ έθεσε προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος» είπε.

Κοντά του ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη, που λένε κατηγορηματικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρών στην επόμενη εκλογική μάχη και να είναι εκείνος που θα πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία ενωτικού προοδευτικού μετώπου, ενώ ζητούν οδικό χάρτη σε σχέση με όσα υποστηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Επικοινωνία Φάμελλου με Τσίπρα ζητεί ο Παππάς

Ο Νίκος Παππάς, σε παρέμβασή του υπογράμμισε ότι «υπάρχει ανάγκη αλλαγών, και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα». «Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση», φέρεται να είπε ο κ. Παππάς και ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε το όργανο να γνωρίζει του κόμματος επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» , λέγοντας πως δεν έχει υπάρξει επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Φάμελλο

Έντονη ήταν η διαφωνία του Παύλου Πολάκη με τον Σωκράτη Φάμελλο, καθώς αφού υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19 με ιδιαίτερες αναφορές στον χώρο της Υγείας, στη συνέχεια έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για το διάστημα 2024 μέχρι σήμερα που η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας), όπως είπε, στο δημοσκοπικό 1%-1,5%.

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες» είπε καταθέτοντας τις προτάσεις του.

«Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε “χειμερία νάρκη”. Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή» πρόσθεσε.

Αυτό όπως είπε, σημαίνει ότι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να προχωρήσουν στη συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου, στη συγκρότηση επιτροπής προγράμματος και στη συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης.