Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ: Με το… βλέμμα στην Πολιτική Γραμματεία και τις εισηγήσεις Φάμελλου – Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, βρίσκεται αναμφίβολα σε μία από τις πιο καθοριστικές καμπές της ιστορικής του διαδρομής, με το πολιτικό του μέλλον να φαντάζει εξαιρετικά μετέωρο. Η προσοχή της πολιτικής σκηνής είναι στραμμένη στις εισηγήσεις που πρόκειται να παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, στην Πολιτική Γραμματεία σήμερα (5/6/2026) και στην αυριανή Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντίρροπες εσωκομματικές τάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών», από τη μία πλευρά βρίσκονται εκείνοι που προκρίνουν τη σύγκλιση με τη νεοσυσταθείσα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, και στην αντίπερα όχθη, βρίσκονται όσοι επιμένουν στην ανάγκη μίας πιο αυτόνομης εκλογικής πορείας, εν ανάγκη, ακόμη και ως αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φάμελλος στέλνει μηνύματα κατά της εσωστρέφειας και υπέρ μιας ευρείας προοδευτικής συμμαχίας.

Χθες (4/6/2026), πάντως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το περιβάλλον που συνδιοργάνωσαν τρεις περιφερειακές παρατάξεις στην Κεντρική Μακεδονία, είχε «ενωτικό» πνεύμα, λέγοντας τα εξής:

«Η αξία της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) εκδήλωσης δεν βρίσκεται μόνο στο ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που συζητάτε. Εδράζεται και στο γεγονός ότι παρατάξεις, αιρετοί της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και ενεργοί πολίτες με διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές, αλλά με κοινή αναφορά στον προοδευτικό χώρο, επιλέγουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν, να διαμορφώσουν κοινές προτάσεις και να αναπτύξουν και κοινή δράση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας».

«Γιατί», συνέχισε, «οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και οι ανάγκες της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις, ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Απαιτούν υπερβάσεις, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και την οικοδόμηση μιας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας για ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες λύσεις».

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, έσπευσε μέσω τηλεοπτικής της συνέντευξης, να ξεκαθαρίσει την ηγετική γραμμή θέτοντας τρεις σαφείς κόκκινες γραμμές: τη μη παραίτηση του προέδρου, την μη αυτοδιάλυση του κόμματος και τον αποκλεισμό της αυτόνομης καθόδου στην παρούσα φάση, προκρίνοντας ως μοντέλο τη συνεργασία που εφαρμόστηκε στον Δήμο Αθηναίων.

Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Η εσωκομματική αντιπολίτευση εμφανίζεται θορυβημένη και συσπειρωμένη, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής (πολιτικής και όχι καταστατικής) κατά του προέδρου, αν και προς το παρόν απομακρύνεται το σενάριο άμεσης ανεξαρτητοποίησης βουλευτών, με τα στελέχη να διαμηνύουν ότι δεν προτίθενται να αποχωρήσουν. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Νίκου Παππά, ήρθε να προσθέσει περαιτέρω πίεση στην ηγεσία.

Αντίθετος ο Νίκος Παππάς σε σενάρια «αναστολής» και συμπαράταξης

Κατηγορηματικά αντίθετος εμφανίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, απέναντι σε τυχόν εισηγήσεις για αναστολή της λειτουργίας του κόμματος ή ενσωμάτωσής του σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», έθεσε στο επίκεντρο τον ρόλο του Σωκράτη Φάμελλου και ξεκαθάρισε τις κόκκινες γραμμές της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε εντελώς αδιανόητα τα σενάρια που κάνουν λόγο για «αναστολή, πάγωμα, ψυγείο ή μη κάθοδο στις εκλογές». Εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με μια ενδεχόμενη επιλογή της ηγεσίας και του Σωκράτη Φάμελλου να στηρίξουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας τις εξής συνέπειες:

• Απεμπόληση της Λαϊκής Εντολής: Μια τέτοια απόφαση θα ισοδυναμούσε με «παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας» και από τις ευθύνες που έχουν ανατεθεί στα στελέχη από τη βάση του κόμματος.

• Θεσμική Αναδίπλωση: Οποιαδήποτε εισήγηση για «αναστολή» του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ουσιαστικά παραίτηση από το πολιτικό προσκήνιο, κάτι που ο ίδιος δεν μπορεί να διανοηθεί, καθώς θεωρεί ότι το κόμμα «αδικείται από τη δημόσια παρουσία του».

Όπως είπε, «αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια τέτοια εισήγηση, η οποία συνδέεται με σενάρια «αναστολής, παγώματος, ψυγείου ή μη καθόδου στις εκλογές», θα σήμαινε ουσιαστικά παραίτηση όλων από την ευθύνη και την εντολή που έχουν λάβει από τα μέλη του κόμματος. «Είναι αδιανόητα αυτά τα σενάρια· δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει», κατέληξε ο Νίκος Παππάς.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των πρόσφατων σφυγμομετρήσεων, τα οποία δείχνουν αισθητή υποχώρηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παππάς, αναφέρθηκε σε «ιστορικά χαμηλά». Παράλληλα, υπογράμμισε με έμφαση πως «δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτό που συμβαίνει». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος συμπλήρωσε ότι «έχουμε φτάσει σε αδιανόητα δημοσκοπικά νούμερα», φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα το γεγονός ότι πριν από 18 μήνες η δύναμη της παράταξης ανερχόταν στο 10%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παππάς τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των ριζικών εσωκομματικών μεταρρυθμίσεων, προσθέτοντας πως περιμένει να ακούσει την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για να δρομολογηθούν αυτές οι εξελίξεις, πρότεινε τη διεξαγωγή ενός έκτακτου Συνεδρίου, εξηγώντας ότι «η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συμβουλίου».

Η κρίσιμη Συνεδρίαση και το μήνυμα πρωταγωνιστικού ρόλου

Σχετικά με την εξέλιξη των εσωκομματικών διεργασιών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπογράμμισε την κρισιμότητα της τρέχουσας συνεδρίασης.

«Αναμένουμε από τον Σωκράτη Φάμελλο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία».

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των διαδοχικών συνεδριάσεων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς σημαδεύεται από συνεχιζόμενες αποχωρήσεις, τελεσίγραφα, αλλά και τη βαριά «σκιά» που ρίχνει η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Έτοιμος για «μάχη» ο Παύλος Πολάκης

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφημερίδας των Συντακτών», ο Παύλος Πολάκης, στέλνει σύνθημα αντεπίθεσης μέσω των social media, δηλώνοντας έτοιμος για τη σύγκρουση στα κομματικά όργανα.

«Αύριο η πρώτη μάχη στην ΠΓ. Το Σάββατο στην ΚΕ! Αντιστρέφουμε την πορεία απαξίωσης και δημοσκοπικής πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ!» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Μήνυμα Ενότητας από τον Σωκράτη Φάμελλο

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα που εστιάζει στην ανάγκη για «ενότητα» και «υπερβάσεις» προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση.

Η ηγεσία Φάμελλου επιχειρεί μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, προσπαθώντας να κρατήσει το κόμμα ζωντανό και ταυτόχρονα ανοιχτό σε ευρύτερες συμμαχίες, όμως η στρατηγική των «τριών Δεν» κινδυνεύει να ερμηνευθεί ως αμυντική πολιτική επιβίωσης παρά ως μια πειστική πρόταση διακυβέρνησης.

Από την άλλη πλευρά, η έντονη αντίδραση στελεχών όπως ο Νίκος Παππάς και η απειλή για πρόταση μομφής μαρτυρούν ότι ο φόβος της δημοσκοπικής καθίζησης και της απώλειας του ηγεμονικού ρόλου στην Αριστερά λειτουργεί ως «επιταχυντής» εξελίξεων. Το αίτημα για έκτακτο συνέδριο δείχνει ότι η εσωτερική σύγκρουση δεν αφορά πλέον μόνο τα πρόσωπα, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της πολιτικής ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ.