Φρίκη στη Φλόριντα: Πατέρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύζυγό του και τις δύο ανήλικες κόρες τους

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Μια φρικιαστική υπόθεση τριπλής δολοφονίας, που κατέληξε στην αυτοχειρία του δράστη, συγκλονίζει την πόλη Ντοράλ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ένας 42χρονος άνδρας επιτέθηκε και κατάφερε πολλαπλά θανάσιμα τραύματα με μαχαίρι στην 46χρονη πρώην σύζυγό του —μια ιδιαίτερα προβεβλημένη μεσίτρια της περιοχής— καθώς και στις δύο μικρές κόρες τους, ηλικίας 11 και 8 ετών, προτού βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν όλοι νεκροί.

Οικογενειακή τραγωδία

Το αιματοκυλίσμα επιβεβαιώθηκε από τους ντετέκτιβ του Γραφείου του Σερίφη του Μαιάμι-Ντέιντ την Πέμπτη, οι οποίοι διευκρίνισαν ότι ο 42χρονος Ράιαν Τσαρλς Γουάιτεν δολοφόνησε την εν διαστάσει πρώην σύζυγό του Μέλανι Χάιερ και τις κόρες τους, τη 11χρονη Σαβάνα και την 8χρονη Σιένα.

Τα τέσσερα σώματα βρέθηκαν μέσα στην κατοικία της Χάιερ, η οποία βρίσκεται σε μια περιφραγμένη και φυλασσόμενη κοινότητα στο Ντοράλ της Φλόριντα.

Σε επίσημη δήλωσή τους, οι αρχές ανέφεραν: «Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο κ. Γουάιτεν διέπραξε αυτές τις ειδεχθείς πράξεις και στη συνέχεια αφαίρεσε τη δική του ζωή».

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσο καιρό βρίσκονταν τα πτώματα μέσα στο σπίτι ούτε έχουν αποκαλύψει το πιθανό κίνητρο για τις δολοφονίες, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η αστυνομία ανακάλυψε το μακάβριο σκηνικό το βράδυ της Τρίτης, όταν μετέβη στην κατοικία για έναν τυπικό έλεγχο προνοίας. Και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά από τραύματα που προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Το «τοξικό» παρελθόν και η δικαστική διαμάχη

Η Χάιερ και ο Γουάιτεν είχαν χωρίσει πριν από χρόνια και μοιράζονταν την ανατροφή των κορών τους.

Μετά τον χωρισμό τους, και οι δύο είχαν παντρευτεί άλλους ανθρώπους.

Μάλιστα, η Χάιερ είχε οριστικοποιήσει το τελευταίο της διαζύγιο μόλις τον Μάρτιο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του NBC6.

Η μετέπειτα πρώην σύζυγος του Γουάιτεν —η οποία πήρε διαζύγιο από τον ίδιο το 2024 και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της— περιέγραψε τη σχέση μεταξύ του Γουάιτεν και της Χάιερ ως «τοξική» εδώ και χρόνια, εξαιτίας μιας πικρής και μακροχρόνιας δικαστικής μάχης για την κηδεμονία των κοριτσιών τους, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για τη συνεπιμέλεια.

Μιλώντας στο 7 News Miami, η γυναίκα ανέφερε ότι ο πρώην άνδρας της φοβόταν πως η Χάιερ θα του έπαιρνε μια μέρα τις κόρες του, δήλωσε ωστόσο «σοκαρισμένη» όταν έμαθε για το έγκλημα.

«Ήταν πάντα τόσο γλυκός με τα κορίτσια του και τα αγαπούσε βαθιά. Δεν ξέρω τι συνέβη».

Θρήνος στην τοπική κοινωνία

Η 46χρονη Μέλανι Χάιερ, με καταγωγή από το Μανχάσετ της Νέας Υόρκης, εργαζόταν ως εξειδικευμένη μεσίτρια ακινήτων στη Νότια Φλόριντα, με ειδίκευση σε πολυτελή παραθαλάσσια και εμπορικά ακίνητα.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε εμφανιστεί σε πολλαπλά ειδησεογραφικά δίκτυα ως εμπειρογνώμονας του κλάδου.

Η δήμαρχος του Ντοράλ, Κρίστι Φράγκα, χαρακτήρισε τη Μέλανι Χάιερ ως «μια αχτίδα λιακάδας» η οποία ήταν «πάντα πρόθυμη να βοηθήσει στο σχολείο και να συμμετέχει ενεργά ως μητέρα».

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η δήμαρχος έγραψε: «Όταν έμαθα τα νέα, σίγουρα με άγγιξε πολύ προσωπικά».

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Και τα δύο κορίτσια ήταν μαθήτριες στο Δημοτικό Σχολείο Downtown Doral και μέλη της τοπικής ομάδας χόκεϊ επί χόρτου (Doral Field Hockey).

«Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινότητάς μας και θα τις θυμόμαστε για την ευγένειά τους, τη φιλία τους και τον θετικό αντίκτυπο που είχαν σε όλους γύρω τους. Θα μας λείψουν πολύ, είθε να αναπαυθούν εν ειρήνη», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η ομάδα χόκεϊ την Τετάρτη.

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Μια καθολική λειτουργία στη μνήμη της Χάιερ και των δύο κοριτσιών της είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από: New York Post