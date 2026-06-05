Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη ο 45χρονος μελισσοκόμος – Του επιβλήθηκε και τσουχτερό πρόστιμο

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε άμεσα για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου, ταυτοποιώντας ως υπαίτιο έναν 45χρονο μελισσοκόμο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη χθες, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 393 προστίμων και 69 συλλήψεων για εμπρησμούς από 1ης Ιανουαρίου έως 4 Ιουνίου 2026.

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Η φωτογραφία που δείχνει το μελισσοκόμο στο σημείο
Αναμένεται η απολογία του Πηγή: ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεΐκου. Ως υπαίτιος ταυτοποιήθηκε 45χρονος μελισσοκόμος.
  • Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη χθες (4/6/2026) το βράδυ και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεΐκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως υπαίτιος της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκε 45χρονος μελισσοκόμος.

Ο φερόμενος ως δράστης  συνελήφθη χθες (4/6/2026) το βράδυ, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιόν του. Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

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