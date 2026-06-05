ΑΑΔΕ: Οι τουριστικές και αστικές περιοχές που θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων

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Τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους θα διενεργήσει εντός του καλοκαιριού η ΑΑΔΕ σε δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι αυτοί θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτηδευματιών και στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο, την τουριστική περίοδο, παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας, σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%.

Ειδικότερα, αυτό θα αφορά τουριστικές και αστικές περιοχές που έχουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών αλλά και κλάδους όπως στην εστίαση, στην διασκέδαση, στα τουριστικά καταλύματα, στο λιανεμπόριο, στις υπηρεσίες οχημάτων και στις υπηρεσίες προς ιδιώτες και στο χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να μην έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία ή έχουν εκδοθεί και είναι ανακριβή.

Τα στοιχεία

Αξίζει να σημειωθεί πως, το 2025:

έγιναν 22.020 έλεγχοι στον κλάδο της εστίασης όπου η παραβατικότητα ξεπέρασε το 32,4%,

πραγματοποιήθηκαν 11.149 έλεγχοι στο λιανεμπόριο, όπου το ποσοστό της παραβατικότητας ήταν στο 29,3%.

Μετά ακολούθησαν: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Ωστόσο, στο 33,7% ήταν το ποσοστό της παραβατικότητας και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό (εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα).

Από “κόσκινο”περνούν και οι κλάδοι όπως του χονδρικού εμπορίου τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων και αυτό διότι συνδέονται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ.

Οι τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας

Ακόμη περισσότεροι έλεγχοι θα διενεργηθούν στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στα Ιόνια Νησιά και πιο συγκεκριμένα στην Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στην Νάξο, στην Ρόδο, στην Κω, στην Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Στα παραπάνω νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών.

Θα γίνουν και έλεγχοι στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Λάρισα, στον Βόλο, στα Ιωάννινα για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, την απόκρυψη εσόδων ή τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (my data), κλπ.

Στο «χάρτη» των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές , όπου η βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυξημένη.

Τα κριτήρια

Η επιλογή των ελεγχόμενων ΑΦΜ βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις myDATA/POS/ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας

Κατά αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος θα γίνεται πιο αποτελεσματικός, καθώς θα αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, myDATA, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά.

Ειδικτότερα, τα κριτήρια για την επιλογή των ΑΦΜ που θα ελεγχθούν είναι:

Οι χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με POS, myDATA ή τζίρο κλάδου.

Οι συχνές ακυρώσεις των αποδείξεων ή τα πιστωτικά τιμολόγια.

η μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών.

η μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ.

η ασυμφωνία μεταξύ των αγορών και των πωλήσεων.

οι επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων.

οι επιχειρήσεις που έχουν έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και:

Περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων (γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας).