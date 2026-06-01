Βελόπουλος: «Δεδομένη η μετεκλογική συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με “μπαλαντέρ” τα δήθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

«Όταν τα ελληνικά ΜΜΕ ψάχνουν “σενάρια συνεργασίας” ενώ ο Δούκας “στεφανώνει” τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει “σενάριο συνεργασίας”, αλλά συνεργασία δεδομένη», δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τα όσα είπε σε συνέντευξή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζει: «Μια συνεργασία η οποία θα κορυφωθεί με τη συνεργασία των τριών κομμάτων (Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ), έχοντας ως “μπαλαντέρ” τα δήθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο».

Κυριάκος Βελόπουλος για μετεκλογικές συνεργασίες: Οι μάσκες έπεσαν! Όταν τα ελληνικά ΜΜΕ ψάχνουν «σενάρια συνεργασίας» ενώ ο Δούκας «στεφανώνει» τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει «σενάριο συνεργασίας», αλλά συνεργασία δεδομένη. Μια συνεργασία η οποία θα κορυφωθεί με… pic.twitter.com/kGo2zpVv8A — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 1, 2026

«Όσοι σιωπούν στην τουρκική νομοθέτηση της εισβολής στο Αιγαίο, θα απολογηθούν ως εθνικοί μειοδότες»

«Όσοι σιωπούν στην τουρκική “νομοθέτηση της εισβολής” στο Αιγαίο, δεν θα απολογηθούν ως “ανόητοι” αλλά ως εθνικοί μειοδότες», τονίζει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η ΝΔ αντί να μειώσει δραστικά τον ΕΦΚ για φθηνά καύσιμα, μειώνει ακόμα και την πενιχρή επιδότηση»

«Η ΝΔ αντί να μειώσει δραστικά τον ΕΦΚ για να πάρουν οι Έλληνες φθηνά καύσιμα και να ανασάνει η αγορά, μειώνει ακόμα και την πενιχρή επιδότηση αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται μόνο για υπερκέρδη των καρτέλ και όχι για τους Έλληνες» προσθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.