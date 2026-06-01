Κατερίνη: Νέες απόπειρες απάτης πολιτών με το πρόσχημα του τροχαίου – Πάνω από 25 κλήσεις σήμερα στην Άμεση Δράση

Για νέες απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στην Κατερίνη ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Επιτήδειοι καλούν πολίτες και προσποιούνται ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και ζητούν χρήματα για άμεση χειρουργική επέμβαση. 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιτήδειοι τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κατερίνη, ισχυριζόμενοι ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και απαιτούν χρήματα για χειρουργείο.
  • Η αστυνομία τονίζει «να μην δώσουν χρήματα οι πολίτες» και τους καλεί να «Ενημερώστε και άλλους, κυρίως τους ηλικιωμένους».
  • Το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Κατερίνη δέχτηκε από το πρωί περισσότερες από 25 κλήσεις για απόπειρες εξαπάτησης.

Για προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στην πόλη της Κατερίνης ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιτήδειοι τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί, πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα» αναφέρει η ανακοίνωση και τονίζει να μην δώσουν χρήματα οι πολίτες. «Ενημερώστε και άλλους, κυρίως τους ηλικιωμένους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Κατερίνη δέχτηκε από το πρωί σήμερα περισσότερες από 25 κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης τους με το πρόσχημα του ιατρικού επείγοντος συγγενικού τους προσώπου μετά από τροχαίο.

