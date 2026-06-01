Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο στον Περσικό Κόλπο – ΒΙΝΤΕΟ

Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό Κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ.
Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με τον United Kingdom Maritime Trade Operations ( Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου -UKMTO).
Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.
UKMTO WARNING 063-26
Click here to view the full warning⤵️https://t.co/RyUM9BRf69#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/tZtykTLbyN
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) June 1, 2026
Panama-flagged container ship was hit near Umm Qasr, Iraq.
UKMTO reports an unknown projectile hit the starboard side, causing a large explosion.
Iraqi sources say it may be a mechanical fault instead. pic.twitter.com/j4uBgoJ1G2
— Clash Report (@clashreport) June 1, 2026