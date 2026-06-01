Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους δίπλα στην Εθνική Οδό – Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, διακοπή στα δρομολόγια του Προαστιακού

Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο (λίγο πριν τις 18.00 της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος) στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ του οδικού δικτύου και του Προαστιακού με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή στα δρομολόγια ενώ κλειστή είναι και μια λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.
Συγκεκριμένα, η δεξιά λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (στο 61ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, είναι κλειστή σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας.
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα.