Υπό έλεγχο η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 17:00 σήμερα σε ξερά χόρτα δίπλα από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 17:17 έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό

Σύμφωνα με την Hellenic Train, «στις 18:17, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άγιοι Θεοδώροι -Κόρινθος. Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1322 (Πειραιάς – Κιάτο) αναχώρησε με καθυστέρηση 50 λεπτών από τον Σταθμό των Αγίων Θεοδώρων, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο – Πειραιάς) με 35 λεπτά από το Σταθμό της Κορίνθου και η 1324(Πειραιάς-Κιάτο) με 27 λεπτά από τον Σταθμό Άνω Λιοσίων, αντίστοιχα».