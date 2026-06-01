Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Εντοπίστηκαν 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διενήργησε εντατικούς ελέγχους σε 102 επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εντοπίζοντας 110 παραβάσεις σε 27 καταστήματα.

ΑΑΔΕ, Έλεγχοι, Αθηναϊκή Ριβιέρα
  • Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση.
  • Διαπιστώθηκαν 110 παραβάσεις σε 27 επιχειρήσεις, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.
  • Επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, ενώ η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους καθ’ όλη τη θερινή περίοδο.

Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωσηκαταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

  • Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά
  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
  • Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

  • Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
  • Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
  • Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

