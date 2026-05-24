Γιάννης Αντετοκούνμπο από το «T-Center»: Ίσως μια μέρα παίξω και στην EuroLeague

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο «T-Center» για να παρακολουθήσει τον τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ και σε δηλώσεις δηλώσεις του στην EuroLeague TV δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να αγωνιστεί στην EuroLeague, μετά το NBA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Euroleague TV:

Για την παρουσία του στο «T-Center»: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα»

Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».