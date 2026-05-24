Νίκος Γκάλης: Η πρόβλεψή του για τον τελικό του Final Four και η επική ατάκα για τον Γουόκαπ

«Ολη η Ελλάδα θέλει την ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο, έχει και καλύτερη ομάδα, όλα θα πάνε καλά πιστεύω. Είναι πιο δυνατός και στους ψηλούς, θέλει ισορροπία όμως» δήλωσε o Νίκος Γκάλης ο οποίος βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

«Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από τη Ρεάλ. Παίζει σοβαρά, θέλει να πετύχει τον στόχο του και να πάρει τη νίκη. Είναι θέμα ημέρας τα Final Four, πρέπει να είσαι σοβαρός και να κάνεις όσα έχεις κάνει στην προπόνηση», πρόσθεσε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ κάνοντας τη δική του πρόβλεψη για τον τελικό.

Για το αν θα σκόραρε σήμερα με την ίδια άνεση 40άρες, απάντησε: «Δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Όπως τότε, έτσι και τώρα, θα μπορούσα να σκοράρω».

Ακόμη και απέναντι στον Τόμας Γουόκαπ τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. «Απέναντι σε όποιον να ‘ναι» είπε γελώντας.