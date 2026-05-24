Νίκος Γκάλης: Η πρόβλεψή του για τον τελικό του Final Four και η επική ατάκα για τον Γουόκαπ

Στεφανία Κασίμη

Αθλητισμός

Γκάλης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Ολη η Ελλάδα θέλει την ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο, έχει και καλύτερη ομάδα, όλα θα πάνε καλά πιστεύω. Είναι πιο δυνατός και στους ψηλούς, θέλει ισορροπία όμως»  δήλωσε o Νίκος Γκάλης ο οποίος βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

«Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από τη Ρεάλ. Παίζει σοβαρά, θέλει να πετύχει τον στόχο του και να πάρει τη νίκη. Είναι θέμα ημέρας τα Final Four, πρέπει να είσαι σοβαρός και να κάνεις όσα έχεις κάνει στην προπόνηση», πρόσθεσε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ κάνοντας τη δική του πρόβλεψη για τον τελικό.

Για το αν θα σκόραρε σήμερα με την ίδια άνεση 40άρες, απάντησε:  «Δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα.  Όπως τότε, έτσι και τώρα, θα μπορούσα να σκοράρω».

Ακόμη και απέναντι στον Τόμας Γουόκαπ τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι.  «Απέναντι σε όποιον να ‘ναι» είπε γελώντας.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Αυτά είναι τα νέα «όπλα» για την ενίσχυση της απασχόλησης

Δήμος 62 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: Από αύριο οι αιτήσεις-Όλες οι λεπτομέρειες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Η UNESCO προειδοποιεί ότι ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι αναπόφευκτο
περισσότερα
20:33 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά – Τι είπε για τη Ρεάλ

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο “T...
20:25 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: Οι πρώτες εικόνες των φιλάθλων του Ολυμπιακού μέσα από το ΟΑΚΑ – Δεσπόζει το πανό της Θύρας 7

Σε λίγη ώρα το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο. Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης θα παρακ...
20:09 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Παρελθόν ο Ρομπέρτο Περέιρα από τους «κιτρινόμαυρους»

Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Ρομπέρτο Περέιρα έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας που ε...
19:52 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: 7 συλλήψεις πριν από τον τελικό της Euroleague Ολυμπιακός – Ρεάλ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΟΑΚΑ, λόγω του μεγάλου εν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν