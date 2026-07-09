Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ζότα Σίλβα

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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Ζότα Σίλβα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα παίξει δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς από την ομάδα του Πειραιά.

Στα 27 του χρόνια, ο διεθνής ακραίος επιθετικός ήθελε περισσότερο αγωνιστικό χρόνο και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Pacos Ferreira, Espinho, Leixoes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitoria Guimaraes.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League. Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».