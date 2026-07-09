Μουντιάλ 2026: Ίωση «χτύπησε» την εθνική Νορβηγίας πριν τον κρίσιμο προημιτελικό με την Αγγλία

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Η εθνική Νορβηγίας συνεχίζει την προετοιμασία της για τον προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία (12/7, 00:00, Μαϊάμι), ωστόσο ένα αναπάντεχο γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στο στρατόπεδο των «Βίκινγκς» ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για μια θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί διεθνείς ποδοσφαιριστές παρουσίασαν ήπια συμπτώματα ίωσης, όπως βήχα, βραχνάδα, κόπωση και αίσθημα εξάντλησης. Αν και η κατάσταση δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία μέχρι στιγμής, το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξή της, καθώς οποιαδήποτε επιδείνωση θα μπορούσε να επηρεάσει τα πλάνα της ομάδας, ανέφερε σχετικά η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Στόλε Σόλμπακεν, εμφανίστηκε και ο ίδιος να βήχει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, επιβεβαιώνοντας ότι ο ιός έχει επηρεάσει αρκετά μέλη της αποστολής.

Η πιο σοβαρή περίπτωση αφορά τον Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν, ο οποίος παρουσίασε πυρετό και αναγκάστηκε να χάσει μία από τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας. Παράλληλα, ο Μάρκους Πέντερσεν είχε ήδη απουσιάσει από την αναμέτρηση της φάσης των «16» απέναντι στη Βραζιλία, καθώς ταλαιπωρήθηκε επίσης από ασθένεια.

Ο Νορβηγός προπονητής εξήγησε ότι το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των παικτών σε καθημερινή βάση και απέδωσε το πρόβλημα στον έντονο ρυθμό που απαιτείται από ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Είχαμε μόνο τον Γιόργκεν με πυρετό, ενώ οι άλλοι είχαν λίγο βήχα και λίγη βραχνάδα. Μεταξύ κλιματισμού, πτήσεων και αποδυτηρίων, είναι μια κατάσταση που μπορεί να συμβεί. Είμαστε περισσότεροι από πενήντα άνθρωποι και θα ήταν ασυνήθιστο να μην έχει κανείς συμπτώματα», εξήγησε ο Σόλμπακεν στη νορβηγική εφημερίδα Dagbladet.

Σύμφωνα με τον προπονητή, τα συνεχή ταξίδια μεταξύ πόλεων, σε συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές στο κλίμα και τους κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης της ομάδας, ευνόησαν την εξάπλωση των συμπτωμάτων εντός της ομάδας.

Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της.