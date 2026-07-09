Ολυμπιακός: Στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς, καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τον 24χρονο Σέρβο μεσοεπιθετικό, η μεταγραφή του οποίου εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

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Αθλητισμός

Πέταρ Στάνιτς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς, καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.
  • Ο 24χρονος μέσος παρακολουθείται εδώ και καιρό από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αξιολογήσει θετικά τις ικανότητές του.
  • Η μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού εκτιμάται ότι θα «κλείσει» κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 16 γκολ και 13 ασίστ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα βήμα πριν την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωση του Στάνιτς, έχοντας αξιολογήσει ιδιαίτερα θετικά τις ικανότητες του 24χρονου μέσου.

Παρά τις υψηλές απαιτήσεις της βουλγαρικής ομάδας, ο Ολυμπιακός απέσπασε τη θετική της απάντηση και είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες.

Η μεταγραφή εκτιμάται ότι θα «κλείσει» κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

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