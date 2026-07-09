Ολυμπιακός: Στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς

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Ένα βήμα πριν την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωση του Στάνιτς, έχοντας αξιολογήσει ιδιαίτερα θετικά τις ικανότητες του 24χρονου μέσου.

Παρά τις υψηλές απαιτήσεις της βουλγαρικής ομάδας, ο Ολυμπιακός απέσπασε τη θετική της απάντηση και είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες.

Η μεταγραφή εκτιμάται ότι θα «κλείσει» κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ.