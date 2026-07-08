ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν – Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ

Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, την ώρα που ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε αργά την Τετάρτη ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, το κομβικής σημασίας ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ. Αναφορές υπήρξαν και για το Σιρίκ, καθώς και για περιοχές στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν.

Το πρακτορείο Mizan έκανε επίσης λόγο για ήχους εκρήξεων στις πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς. Από την πλευρά του, το Fars μετέδωσε ότι «αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15, τοπική ώρα, δηλαδή στις 22:15 ώρα Ελλάδας, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ορισμένες εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σιρίκ.

Η ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η οποία έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι «κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτικών πληρωμάτων που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τους βομβαρδισμούς στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι επιθέσεις άρχισαν με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και είχαν στόχο να «μειώσουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Την ίδια ώρα, το Mehr μετέδωσε ότι η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε. Σύμφωνα με το Al Arabiya, οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει το Ισραήλ πριν από την επίθεση.

⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026

#Breaking

💥SOUNDS OF EXPLOSIONS REPORTED in Hormuz /

Bandar Abbas — Mehr News #BandarAbbas #Iran@RT_com pic.twitter.com/HB95luVSZP

💥Fresh explosions have been heard in Iran’s Bandar Abbas, on the northern edge of the Strait of Hormuz, as per Iranian State Media.

Fresh US… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 8, 2026

Η προειδοποίηση Τραμπ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος της Τεχεράνης.

«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Είπα να μην χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ίσως συμβεί σήμερα. Θα το άξιζαν γιατί δεν τηρούν τη συμφωνία. Είπα “ναι”, να πάνε στην κηδεία του Χαμενεΐ και αυτοί άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους και χτύπησαν τρία πλοία στο Ορμούζ. Είναι ανέντιμοι άνθρωποι. Οι Βανς και Γουίτκοφ μπορούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, όμως δεν βλέπω αποτέλεσμα».