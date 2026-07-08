Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου για τη «Γη της Ελιάς»: «Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν»

Η Άντζελα Γκερέκου, ηθοποιός που συμμετείχε και στους πέντε κύκλους της σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς» ως «Αθηνά Νομικού», αποχαιρέτησε το σίριαλ με μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. 

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Lifestyle

Άντζελα Γκερέκου
Φωτογραφία: Instagram/angela_gerekou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άντζελα Γκερέκου «αποχαιρέτησε» τη σειρά «Η Γη της Ελιάς» με μία συγκινητική δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές ως «Αθηνά Νομικού», δήλωσε πως «Η Αθηνά δεν ήταν απλώς ένας ρόλος. Ήταν μια γυναίκα με τραύματα, δύναμη και ευαισθησία».
  • Νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι δημιούργησαν μαζί αυτή την όμορφη ιστορία, καθώς και προς το τηλεοπτικό κοινό για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του.

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Η Άντζελα Γκερέκου ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και στους πέντε κύκλους της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς». Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές ως «Αθηνά Νομικού», «αποχαιρέτησε» το σίριαλ με μία δημοσίευση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η αγαπημένη καλλιτέχνις, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διάφορα στιγμιότυπα από το πενταετές αυτό «ταξίδι».

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, η Άντζελα Γκερέκου έγραψε: «Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν.

Απόψε ολοκληρώνεται ένα ταξίδι πέντε χρόνων. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, συγκινήσεις, προκλήσεις, γέλια, απώλειες, δάκρυα και αληθινούς ανθρώπους.

Η Αθηνά δεν ήταν απλώς ένας ρόλος. Ήταν μια γυναίκα με τραύματα, δύναμη και ευαισθησία, που μου επέτρεψε να την κατανοήσω, να τη συμπονέσω και να της δανείσω ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Και εκείνη, με τη σειρά της, άφησε μέσα μου κάτι πολύτιμο. Η Αθηνά αγάπησε με πάθος την Μάνη κ την γη της ελιάς, όπως κ εγώ!

Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι δημιουργήσαμε μαζί αυτή την όμορφη ιστορία. Τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες, τους συγγραφείς, τους συναδέλφους μου, όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που εργάστηκαν με αγάπη και αφοσίωση.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ εσάς. Για την αγάπη που χαρίσατε στη Γη της Ελιάς, για την εμπιστοσύνη, τη συγκίνηση και την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς εσάς, καμία ιστορία δεν αποκτά πραγματική ζωή.

Κλείνει ένας όμορφος κύκλος. Όμως οι άνθρωποι που συναντιούνται μέσα από τις ιστορίες δεν αποχαιρετιούνται ποτέ πραγματικά. Κρατούν ο ένας κάτι από τον άλλον και συνεχίζουν τον δρόμο τους, λίγο πιο πλούσιοι.

Αντίο, αγαπημένη μου Αθηνά. Θα σε θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα. Με όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη…». 

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