Ανδρέας Γεωργίου: Το συγκινητικό «αντίο» στη «Γη της Ελιάς» – «Μας χάρισε ιστορίες, συναισθήματα, ανθρώπους που αγαπήσαμε»

Ο Ανδρέας Γεωργίου, δημιουργός, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής, της «Γης της Ελιάς», «αποχαιρετά» τη σειρά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για αυτό το «ταξίδι» των πέντε ετών. 

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Ανδρέας Γεωργίου
Πηγή: Instagram/georgiou82
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ανδρέας Γεωργίου αποχαιρετά τη «Γη της Ελιάς», ολοκληρώνοντας τον κύκλο της επιτυχημένης σειράς.
  • Μέσα από το «αντίο» του, ο δημιουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, δηλώνοντας ότι η σειρά «Μας χάρισε ιστορίες, συναισθήματα».
  • Τόνισε επίσης ότι η «Γη της Ελιάς» μάς χάρισε «ανθρώπους που αγαπήσαμε».

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Ύστερα από πέντε επιτυχημένους κύκλους, η «Γη της Ελιάς» την Τετάρτη 8 Ιουλίου ρίχνει αυλαία. Η σειρά του MEGA που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ολοκληρώνει το «ταξίδι» της, με τον Ανδρέα Γεωργίου να λέει το δικό του δημόσιο «αντίο» στο σίριαλ, μέσα από ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν ένας εκ των δημιουργών, σκηνοθετών, και πρωταγωνιστών της σειράς, στη δημοσίευσή του ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές, για αυτά τα πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Γεωργίου έγραψε: «Η “Γη της Ελιάς”. Αντίο. Μας χάρισε ιστορίες, συναισθήματα, ανθρώπους που αγαπήσαμε. Σας ευχαριστώ όλους εσάς τους τηλεθεατές, όλο τον θίασο για την ψυχή που έδωσαν στην δουλειά αυτή, αλλά πάνω από όλους θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που δούλεψαν αμέτρητες ώρες για να έχουμε αυτό το καθημερινό ραντεβού που αγαπήσαμε. Βάνα μου, Κούλλη μου τα καταφέραμε για άλλη μια φορά, σας λατρεύω».

Ανδρέας Γεωργίου

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