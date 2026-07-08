Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να τους έκλεψε τον αυτόματο πωλητή

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, ο Σάκης Κατσούλης είχε αποκαλύψει πως εκείνος και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έπεσαν θύματα κλοπής. Σε δημοσίευσή του στο Instagram, είχε κάνει γνωστό πως ένας άνδρας έκλεψε από αποθήκη που έχουν, έναν από τους αυτόματους πωλητές που χρησιμοποιούν για επιχείρησή τους, ο οποίος μάλιστα είναι μεγάλης αξίας. Ο επιχειρηματίας, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη (8/7), ενημέρωσε τους ακολούθους του πως ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, σε Instagram story που έκανε ο Σάκης Κατσούλης πριν από λίγες ώρες, έγραψε: «Επειδή είναι χιλιάδες τα μηνύματά σας και άπειρα τα μηνύματα βοήθειας που μας στείλατε, να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ο ένοχος και συνελήφθη από την αστυνομία… Τους ευχαριστούμε για την τόσο άμεση επέμβασή τους..!! Σας ευχαριστούμε όλους..!!».

Υπενθυμίζεται ότι στην ανάρτηση με την οποία είχε αποκαλύψει την κλοπή, ο επιχειρηματίας είχε πει ότι: «Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο συνέβη χθες. Όπως ξέρετε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμάς, μιας και ο μπέμπης μας έγινε ενός μήνα. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν χθες, μέσα στην ημέρα, ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Λοιπόν, έχουμε μία αποθήκη στην οποία πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, και τους αλλάζουμε χρώμα, τους βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, βάζουμε τα τάμπλετ… Τέλος πάντων κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, για να είναι έτοιμα τα μηχανήματα, να τοποθετηθούν στα νέα σημεία».

«Την Κυριακή λοιπόν, γύρω στις έξι και μισή το απόγευμα, πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω στο επόμενο story σε φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα. Το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας, και πιο πολύ για την ομάδα μας, η οποία έχει δουλέψει πάνω σε αυτό, για να το ετοιμάσει, με σκοπό να τοποθετηθεί σε ένα νέο σημείο», είχε εξηγήσει στη συνέχεια.