Νέα γκάφα του Τραμπ: Μίλησε για την… «Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας» αντί του Ιράν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε ακόμη μία γλωσσική γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν αναφέρθηκε λανθασμένα στην «Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας» αντί για την «Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Τραμπ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Ευρώπη να κατασκευάζει πυραύλους Patriot με άδεια για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Η αναφορά στην «Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας»

Κατά τη διάρκεια της απάντησής του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο χαρακτήρισε «ένα από τα πιο όμορφα στον κόσμο».

«Πριν από μερικούς μήνες, το είπα και χθες, δεχθήκαμε 111 πυραύλους από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου μέσα σε περίπου μία ώρα και ότι όλοι αναχαιτίστηκαν, κυρίως από συστήματα Patriot.

Μπέρδεψε την Ιαπωνία με το Ιράν

Όπως επισημαίνουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ φαίνεται πως μπέρδεψε την Ιαπωνία με το Ιράν, το επίσημο όνομα του οποίου είναι «Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Η Ιαπωνία αποτελεί έναν από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι συνταγματική μοναρχία και δεν έχει καμία εμπλοκή στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παράλληλα, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο περιστατικό που να αντιστοιχεί στην περιγραφή του Τραμπ. Αν και οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ισχυριστεί τους προηγούμενους μήνες ότι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά του USS Abraham Lincoln, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε διαψεύσει ότι το αεροπλανοφόρο επλήγη, διευκρινίζοντας ότι οι πύραυλοι «δεν πλησίασαν καν» το πλοίο.

Νέα γκάφα μετά την προσφώνηση του Ζελένσκι ως «Πρόεδρο Πούτιν»

Η νέα λεκτική αστοχία του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά την αμήχανη στιγμή κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους ζητώντας ερωτήσεις για τον… «Πρόεδρο Πούτιν».

Δείχνοντας τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ ρώτησε τους εκπροσώπους του Τύπου αν είχαν κάποια ερώτηση για τον «Πρόεδρο Πούτιν».

Παρότι οι παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να τον διορθώσουν, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε, λέγοντας ότι θα μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα μέσα στην ημέρα και καλώντας τους δημοσιογράφους να του απευθύνουν ερώτηση.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε τελικά πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Καλή ερώτηση. Δεν νομίζω ότι του την έχω κάνει ποτέ έτσι. Θα τον ρωτήσω», σύμφωνα με το Sky News.