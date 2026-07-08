Γερμανία: Ενδοοικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο της Βαυαρίας, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, η αστυνομία ερευνά αν οικογενειακές διαφορές αποτέλεσαν το κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες στο σχολικό συγκρότημα Welfen, στην πόλη Σόνγκαου, νοτιοδυτικά του Μονάχου.

Τραυμάτισε δύο μαθήτριες με μαχαίρι

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 16χρονος εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο. Με το μαχαίρι επιτέθηκε στις δύο 13χρονες, οι οποίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ωστόσο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Μετά την επίθεση επιχείρησε να διαφύγει, όμως συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του και δεν είχε συνεργούς.

Two girls rushed to hospital after ‘stabbing’ 🔪🗡️ at school in Germany as suspect, 16, arrested & public warned to stay away

More than 15 patrol cars rushed to the Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, at around 12.50pm local time today.

The alleged attacker, a 16-year-old,… pic.twitter.com/62EHhCOIti — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 8, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο αναπτύχθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί και διασώστες, ενώ συμμετείχαν και έξι ελικόπτερα άμεσης επέμβασης.

Η μεγάλη επιχείρηση στήθηκε καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πυροβολισμούς μέσα στο σχολείο. Τελικά διαπιστώθηκε ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από επίθεση με μαχαίρι, ενώ ένα από τα ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των δύο μαθητριών στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες για τα ακριβή κίνητρα του 16χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.