Γερμανία: Ενδοοικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής διαμάχης ως πιθανό κίνητρο για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Βαυαρίας, όπου ένας 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες. Ο δράστης συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί φρουρούν την είσοδο του σχολικού συγκροτήματος στο Σόνγκαου της Βαυαρίας, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση και ένας ύποπτος συνελήφθη, στις 8 Ιουλίου 2026. (KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / AFP)
Αστυνομικοί φρουρούν την είσοδο του σχολικού συγκροτήματος στο Σόνγκαου της Βαυαρίας, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση και ένας ύποπτος συνελήφθη, στις 8 Ιουλίου 2026. (KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / AFP)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο της Βαυαρίας, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ενδοοικογενειακή διαμάχη.
  • Ο 16χρονος δράστης τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες στο σχολικό συγκρότημα Welfen, στην πόλη Σόνγκαου.
  • Μετά την επίθεση επιχείρησε να διαφύγει, όμως συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ οι έρεδες για τα ακριβή κίνητρα του 16χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο της Βαυαρίας, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Γερμανία: Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν σοβαρά – Συνελήφθη ένας 16χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, η αστυνομία ερευνά αν οικογενειακές διαφορές αποτέλεσαν το κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες στο σχολικό συγκρότημα Welfen, στην πόλη Σόνγκαου, νοτιοδυτικά του Μονάχου.

Τραυμάτισε δύο μαθήτριες με μαχαίρι

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 16χρονος εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο. Με το μαχαίρι επιτέθηκε στις δύο 13χρονες, οι οποίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ωστόσο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Μετά την επίθεση επιχείρησε να διαφύγει, όμως συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του και δεν είχε συνεργούς.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο αναπτύχθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί και διασώστες, ενώ συμμετείχαν και έξι ελικόπτερα άμεσης επέμβασης.

Η μεγάλη επιχείρηση στήθηκε καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πυροβολισμούς μέσα στο σχολείο. Τελικά διαπιστώθηκε ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από επίθεση με μαχαίρι, ενώ ένα από τα ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των δύο μαθητριών στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες για τα ακριβή κίνητρα του 16χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.

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