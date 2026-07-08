Τραμπ: «Δεν έχω καταλήξει για τα F-35 και την πώλησή τους στην Τουρκία»

«Η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Δεν έχω καταλήξει για τα F-35» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατά της διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε θετικό πρόσημο στις συναντήσεις του με τα μέλη του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι υπήρχε «τεράστια αγάπη» και «ενότητα» στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν νωρίτερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη Σύνοδο Κορυφής ως «εξαιρετικά επιτυχημένη», σε αντίθεση με ορισμένες κριτικές που είχε ασκήσει προς τους συμμάχους νωρίτερα την Τετάρτη (8/7).

Όσον αφορά στο Ιράν, ο Τραμπ δηλώνει ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει «αποδεκατιστεί πλήρως», οι ηγέτες της έχουν «εξαφανιστεί» και η μαχητική της ικανότητα είναι «αρκετά χαμηλή».

Επαίνεσε την Τουρκία, ως χώρα υποδοχής, καθώς και τον ηγέτη της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προτού περάσει στο θέμα του πολέμου με το Ιράν. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει μέτρα που θα έπρεπε να είχαν λάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες.

«Μιλάμε τη γλώσσα του Ιράν – Αν μας χτυπήσουν, θα τους χτυπήσουμε δέκα φορές πιο σκληρά»

Υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι έχει καταστρέψει τον στρατό και το ναυτικό του Ιράν, προσθέτοντας ότι 159 ιρανικά πλοία βρίσκονται «στο βυθό της θάλασσας» και ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον σημαντική στρατιωτική ικανότητα.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι ο πόλεμος με το Ιράν υπήρξε «τεράστια στρατιωτική επιτυχία» και δήλωσε ότι εμπόδισε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Είπε ακόμη ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν είναι «λίγο τρελοί, είναι λίγο παλαβοί» και πρόσθεσε: «Σε μια μέρα, όλα τα αντιαεροπορικά τους έχουν εξαφανιστεί… όλα έχουν εξαφανιστεί. Οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί».

«Έχουν μια άλλη ομάδα ηγετών, μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Ποιος ξέρει;» Επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του ότι οι Ιρανοί ηγέτες είναι «αποβράσματα», ο Τραμπ λέει ότι «μπορεί να έχω εξαφανιστεί κι εγώ, γιατί είμαι ο Νο1 στόχος τους» συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν θα ξαναρχίσουν οι πλήρεις εχθροπραξίες με το Ιράν και απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα ξαναρχίσουν. Νομίζω ότι θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Χτύπησαν μερικά πλοία και έτσι εμείς χτυπήσαμε πολύ πιο σκληρά. Όταν μας χτυπούσαν, εμείς χτυπούσαμε δέκα φορές πιο σκληρά. Ξέρετε, χτυπάμε πολύ πιο σκληρά από ό,τι αυτοί».