Μακρόν: Οι ιρανικές επιθέσεις παραβίασαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά οι συνομιλίες θα συνεχιστούν

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Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης που είχαν συμφωνήσει η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης θα συνεχιστούν.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει τελειώσει» μετά τις τελευταίες επιθέσεις, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν»

Ο Μακρόν χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση της Τεχεράνης να επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν κανονικά κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου 60ήμερου διαστήματος διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Διαφορετική εικόνα από τον Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «έχει τελειώσει».

Η εκεχειρία είχε συμφωνηθεί μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, το οποίο προέβλεπε περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας ειρήνης.

Ο Μακρόν, ωστόσο, παρουσίασε διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι, παρά την παραβίαση της συμφωνίας από την ιρανική πλευρά, οι διπλωματικές επαφές δεν πρόκειται να διακοπούν.

Σχόλια για το ΝΑΤΟ και τον Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, κατά τις κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις της Συνόδου δεν άκουσε τον Αμερικανό πρόεδρο να διατυπώνει παράπονα εις βάρος των συμμάχων, παρά το γεγονός ότι δημόσια χαρακτήρισε την Ισπανία «απαράδεκτο σύμμαχο» και επανέφερε τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για καμία από τις επιλογές της στις σχέσεις με τον Τραμπ, ενώ υπογράμμισε ότι η Ιταλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, επιλέγοντας όμως η ίδια το χρονοδιάγραμμα και δίνοντας προτεραιότητα στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η Μελόνι πρόσθεσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ενημερώσει επισήμως τη Ρώμη για οποιοδήποτε σχέδιο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από το ιταλικό έδαφος