Το σόι σου: Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι πάνε διακοπές

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απόψε στις 21:00 το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” στον Alpha.

Ήρθε η ώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές Χαμπέων και Τριαντάφυλλων, όμως ακόμη και τώρα, οι παρεξηγήσεις έχουν τον πρώτο ρόλο.

Λόγω ενός απροόπτου, Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι ετοιμάζονται για κοινές διακοπές, στη Μεσσήνη!

Ο Σάββας και η Λυδία σκοπεύουν να ακολουθήσουν, για να κάνουν το «διαιτητή» στα σόγια. Ωστόσο η Αλεξάνδρα αναγκάζει τον Μενέλαο να ακυρώσει τα σχέδια με ένα ψέμα, για να πάνε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Στο ίδιο ξενοδοχείο ετοιμάζεται να πάει ο Βαγγέλης με τη Χαρούλα, λέγοντας στους συμπεθέρους, επίσης, ψέματα.

Εντωμεταξύ, λόγω μιας παρανόησης, όλο και περισσότεροι από την οικογένεια ετοιμάζουνε βαλίτσες για το ίδιο ξενοδοχείο. Και μέσα σε όλα, ο Άρης έρχεται στην Ελλάδα για καλοκαίρι!

Και η Μπέλα ανακαλύπτει έξαλλη, πως δεν κάλεσαν κι εκείνη στο επίμαχο ξενοδοχείο, οπότε αποφασίζει να πάει απρόσκλητη, με τον Χρήστο (Γιώργος Ζυγούρης). Και ως αποκορύφωμα, Μένιος, Νάσος, Σάντρα και Χαρά θα βρεθούν κρυφά από τους άλλους, στο ίδιο resort! Για πόσο θ’ αποφύγουν όλοι τις μοιραίες συναντήσεις;

Τι κατάλαβε ο Μιχάλης;..

Η Αλεξάνδρα αποφάσισε!

Μπέλα, μια κατασταλαγμένη γυναίκα!

Δες το trailer