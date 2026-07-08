Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για δύο ακόμη χρόνια, με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή να παραμένει στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό»

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Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΑΝΤ1 ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.
  • Το κανάλι αναφέρει ότι ο Γιώργος Λιάγκας «ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα».
  • Ο Γιώργος Λιάγκας θα παραμείνει στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό».

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Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα. Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό» αναφέρει το δελτίο Τύπου του καναλιού του Αμαρουσίου.

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