Καταδίωξη στο Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους 2 αστυνομικούς

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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού.

Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή.

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση ο 20χρονος

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος ο οποίος δέχτηκε πυρά αστυνομικών σε καταδίωξη στο Άργος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε διαφορετικά νοσοκομεία. Πρώτα στο Άργος, στη συνέχεια στο Θριάσιο και πλέον νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ.

Στο ΚΑΤ έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεία αστυνομικών οχημάτων, όπως φαίνεται στο βίντεο του Mega. Όσο για την κατάσταση του 20χρονου, είναι πολύ σοβαρή.

Βίντεο ντοκουμέντο αμέσως μετά από τους πυροβολισμούς

Σε οπτικό υλικό που παρουσίασε το Livenews, φαίνεται το ασθενοφόρο που φτάνει για να παραλάβει τον τραυματισμένο άνδρα, λίγο μετά τις 03.30 τα ξημερώματα.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται τα περιπολικά λίγο πριν αλλά και λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Διακρίνονται τα οχήματα της Αστυνομίας και να φτάνουν και να αποχωρούν από το συγκεκριμένο σημείο.

Στο ίδιο ντοκουμέντο φαίνονται και σημάδια πιθανώς από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών, οι οποίοι φαίνεται να έριξαν 13 φορές, καθώς από το σημείο περισυλλέχθηκαν 13 κάλυκες.

Η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..

Η καταδίωξη

Είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο 20χρονος φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Σύμφωνα με τις αρχές, επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας έναν μαντρότοιχο.