Καρυστιανού για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Εθνική Προδοσία η σκόπιμη μη άσκηση του βέτο στην αναβάθμιση της Τουρκίας»

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έβαλε στο στόχαστρό της η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, ασκώντας δριμεία κριτική, με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς και ειδικότερα για τη μη χρήση του δικαιώματος βέτο.

Στην ανάρτησή της, η κ. Καρυστιανού υποστηρίζει ότι υπάρχει «σιωπή» της ελληνικής πλευράς, βλέπει «απαξίωση προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού της Ελλάδος» και κάνει λόγο για στάση που, σύμφωνα με την ίδια, δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο ενός ηγέτη που υπερασπίζεται τη χώρα του.

Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «δουλικότητα» και υποστήριξε ότι η πολιτική του βούληση «δεν προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μη χρήση του δικαιώματος βέτο από την Ελλάδα ως «εθνική προδοσία», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο λογοδοσίας στο μέλλον.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:

Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη χώρα του.

Θα σταθώ στη δουλικότητα του χαρακτήρα και την πολιτική του βούληση που δεν προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα. Η σκόπιμη μη άσκηση του βέτο, που είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και το κύριο διπλωματικό μας χαρτί, συνιστά Εθνική Προδοσία και ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και για αυτό.

Συναινεί χωρίς ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή άμυνα, χωρίς να ασκεί βέτο. Και αυτό ενώ η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν είναι αντίθετη στη συμμαχία πράξη. Είναι έμπρακτη εκδήλωση εθνικής αξιοπρέπειας, λέξης άγνωστης για τον κ. Μητσοτάκη και το κόμμα του.

Παράλληλα παθητική έως ανύπαρκτη είναι και η στάση και αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν χαθεί σε «πιο σοβαρά θέματα», όπως η προεκλογική ψηφοθηρία.

Ως Ελληνίδα νιώθω ντροπή , θυμό και απογοήτευση για την πολιτική ανικανότητα και την εν γνώσει αδιαφορία των πολιτικών για το αύριο της χώρας.

Δεν ξεχνάμε όμως, ούτε και βέβαια θα συγχωρήσουμε ποτέ όσους πρόδωσαν διαχρονικά τη γη των προγόνων μας και των παιδιών μας».