Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της φάσης των «16» – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναρπαστικά παιχνίδια, ανατροπές, συγκινήσεις και πολύ όμορφα γκολ μεγάλης σημασίας από τους αστέρες του Μουντιάλ 2026 συνέθεσαν το παζλ της απολαυστικής φάσης των “16”.

Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ, Κίλιαν Μπαπέ, Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλιγχαμ, ήταν μόνο κάποιοι από τους σπουδαίους παίκτες που σκόραραν και καθόρισαν τη μοίρα των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Οκτώ ομάδες κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου προέκυψαν τα ζευγάρια Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

Απολαύστε όλα τα γκολ της φάσης των «16» του Μουντιάλ:

πηγή: ertsports.gr