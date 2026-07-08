Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της φάσης των «16» – ΒΙΝΤΕΟ

Η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με συναρπαστικά παιχνίδια και όμορφα γκολ από αστέρες του ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ και Κίλιαν Μπαπέ.

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Αθλητισμός

Νορβηγία, Χάαλαντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναρπαστικά παιχνίδια, ανατροπές, συγκινήσεις και πολύ όμορφα γκολ μεγάλης σημασίας συνέθεσαν το παζλ της απολαυστικής φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026.
  • Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ, Κίλιαν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ ήταν μόνο κάποιοι από τους σπουδαίους παίκτες που σκόραραν και καθόρισαν τη μοίρα των κρίσιμων αναμετρήσεων.
  • Οκτώ ομάδες κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου προέκυψαν τα ζευγάρια Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναρπαστικά παιχνίδια, ανατροπές, συγκινήσεις και πολύ όμορφα γκολ μεγάλης σημασίας από τους αστέρες του Μουντιάλ 2026 συνέθεσαν το παζλ της απολαυστικής φάσης των “16”.

Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ, Κίλιαν Μπαπέ, Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλιγχαμ, ήταν μόνο κάποιοι από τους σπουδαίους παίκτες που σκόραραν και καθόρισαν τη μοίρα των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Οκτώ ομάδες κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου προέκυψαν τα ζευγάρια Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

Απολαύστε όλα τα γκολ της φάσης των «16» του Μουντιάλ:

πηγή: ertsports.gr

 

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