Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Γερμανία: Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν σοβαρά – Συνελήφθη ένας 16χρονος

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Δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη νότια Γερμανία, ενώ οι αρχές συνέλαβαν έναν 16χρονο ως ύποπτο για την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:50 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο λύκειο Welfen-Gymnasium, στην πόλη Σόνγκαου της Βαυαρίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Συνελήφθη ο 16χρονος ύποπτος

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ αρκετά ακόμη άτομα φέρεται να έχουν υποστεί τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η κατάσταση της υγείας τους εξακολουθούν να διερευνώνται.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες που έκαναν λόγο για πιθανό περιστατικό πυροβολισμών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο 16χρονος τράπηκε αρχικά σε φυγή. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, στην οποία συμμετείχε και ελικόπτερο, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη λίγο αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο συλληφθείς ήταν μαθητής του σχολείου ή είχε κάποια άλλη σχέση με αυτό.

Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, «θεωρούμε ότι υπήρχε ένας δράστης που έφερε μαχαίρι και πυροβόλο όπλο και ότι δεν υπάρχει άλλος ύποπτος, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη». Τα δύο κορίτσια έχουν φέρουν σοβαρά τραύματα, νοσηλεύονται ωστόσο εκτός κινδύνου, διευκρίνισε ο κ. Χέρμαν.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας

Περισσότερα από 15 περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να εισέρχονται στο σχολικό συγκρότημα, την ώρα που μαθητές και κάτοικοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Παράλληλα, δυνάμεις ασφαλείας τέθηκαν σε επιφυλακή και στη γειτονική περιοχή Άλγκοϊ (Allgäu).

Έξι ελικόπτερα στην επιχείρηση

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία αεροδιακομιδών ADAC, συνολικά έξι ελικόπτερα συμμετείχαν στην επιχείρηση, με ένα από αυτά να μεταφέρει τραυματίες σε νοσοκομείο.

Για τους γονείς και τους συγγενείς των μαθητών δημιουργήθηκε κέντρο ενημέρωσης και υποστήριξης στον πυροσβεστικό σταθμό της οδού Bahnhofstraße.

Το Σόνγκαου είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Λεχ, στη δυτική Άνω Βαυαρία, με περισσότερους από 12.000 κατοίκους.