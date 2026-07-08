Πακιστάν: Βρέθηκαν τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους Boeing 737-400 που αγνοείτο – ΦΩΤΟ

Τα συντρίμμια του εμπορευματικού αεροσκάφους τύπου Boeing της ιδιωτικής εταιρίας K2 Airways που έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου ενώ κατευθυνόταν στο Καράτσι έχουν βρεθεί, ανακοίνωσε σήμερα η αερολιμενική αρχή του Πακιστάν.
Τα συντρίμμια βρέθηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Ορμάρα και οι προσπάθειες για την ανεύρεση των αγνοουμένων μελών του πληρώματος είναι σε εξέλιξη, ανέφερε.
Το Boeing 737 εκτελούσε πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων από το Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το πλήρωμα ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 9:18 μ.μ. τοπική ώρα. Τα δεδομένα των ραντάρ έδειξαν ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε γρήγορη κάθοδο και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης περίπου στις 9:21 μ.μ. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή με το ραντάρ και τον ασύρματο, περίπου 155 ναυτικά μίλια, δηλαδή 287 χιλιόμετρα ή 178 μίλια, δυτικά του Καράτσι.
PN and PMSA after 12 hours of Search & Rescue operations in deep Sea have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Cargo B737 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of ORMARA. pic.twitter.com/0dZpj8s7u3
— Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 8, 2026
The Pakistan Navy and Pakistan Maritime Security Agency (PMSA) have located the wreckage of a missing private cargo aircraft after a search operation that continued for more than 12 hours at sea. The wreckage was found 53 nautical miles south of the Ormara coast, while rescue… pic.twitter.com/LL6kJ3SAOh
— P Connect (@ConnectingPak) July 8, 2026