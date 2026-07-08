Ρούτε για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το casus belli: «Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα του ΝΑΤΟ»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας για το τουρκικό casus belli κατά της Ελλάδας, όταν ρωτήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.

Η ερώτηση αφορούσε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την απειλή πολέμου που έχει διατυπώσει η Τουρκία από το 1995, σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Στόχος μου είναι η ενότητα της Συμμαχίας»

Απαντώντας, ο Ρούτε δεν σχολίασε ευθέως τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο δικός του ρόλος είναι να προστατεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ, αναφέρει το Al Jazeera.

«Το έχω πει και στο παρελθόν για άλλα θέματα. Μερικές φορές υπάρχουν ζητήματα μεταξύ συμμάχων. Πρόκειται για μια Συμμαχία 32 εταίρων, επομένως είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Δεν είμαι εδώ για να εκφράζω προσωπικές απόψεις ή να σχολιάζω δημόσια τέτοια θέματα. Ο ρόλος μου είναι να διατηρώ την ενότητα της Συμμαχίας και αυτό προσπαθώ να κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν μπήκε στην ουσία του ζητήματος

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ άφησε να εννοηθεί ότι αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις για ευαίσθητες διαφορές μεταξύ συμμάχων, ώστε να μπορεί, όπου χρειάζεται, να συμβάλλει παρασκηνιακά στη διαχείρισή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρούτε κράτησε σαφείς αποστάσεις από την ουσία του ερωτήματος για το τουρκικό casus belli, επιμένοντας στον θεσμικό του ρόλο ως εγγυητή της ενότητας της Συμμαχίας.