Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία «χτυπήθηκε» από ιό – «Μία κατάσταση που μπορεί να συμβεί» λέει ο Σολμπάκεν

Η προετοιμασία της Νορβηγίας για τον προημιτελικό εναντίον της Αγγλίας (12/7-00:00) στο Μαϊάμι, συνοδεύεται από ένα απροσδόκητο γεγονός που…απειλεί να περιπλέξει τα σχέδια των Σκανδιναβών για να εξασφαλίσουν μία θέση στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7).

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί παίκτες της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας ανέφεραν συμπτώματα που υποδηλώνουν συμπτώματα γρίπης. Βήχας, βραχνάδα, ήπια κόπωση και ένα γενικό αίσθημα εξάντλησης.

Αυτή η κατάσταση παρακολουθείται, προς το παρόν δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική αλλά αναπόφευκτα…προβληματίζει ενόψει του αγώνα με τους Άγγλους, αναφέρει σχετικά η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».

Ο ίδιος ο προπονητής Στέλ Σολμπάκεν, ο οποίος εμφανίστηκε να βήχει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, επιβεβαίωσε ότι ο ιός έχει επηρεάσει αρκετά μέλη της ομάδας.

Το πιο σημαντικό κρούσμα ήταν ο Στραντ Λάρσεν, ο μόνος που είχε εμφανίσει πυρετό και ο οποίος είχε ήδη αναγκαστεί να χάσει μια προπόνηση τις τελευταίες ημέρες. Ο Πέντερσεν, επίσης, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στον αγώνα της φάσης των «16» εναντίον της Βραζιλίας λόγω ασθένειας.

«Μία κατάσταση που μπορεί να συμβεί»

Ο Νορβηγός προπονητής εξήγησε ότι το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των παικτών σε καθημερινή βάση και απέδωσε το πρόβλημα στον έντονο ρυθμό που απαιτείται από ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Είχαμε μόνο τον Γιόργκεν με πυρετό, ενώ οι άλλοι είχαν λίγο βήχα και λίγη βραχνάδα. Μεταξύ κλιματισμού, πτήσεων και αποδυτηρίων, είναι μια κατάσταση που μπορεί να συμβεί. Είμαστε περισσότεροι από πενήντα άνθρωποι και θα ήταν ασυνήθιστο να μην έχει κανείς συμπτώματα», εξήγησε ο Σόλμπακεν στη νορβηγική εφημερίδα Dagbladet.

Σύμφωνα με τον προπονητή, τα συνεχή ταξίδια μεταξύ πόλεων, σε συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές στο κλίμα και τους κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης της ομάδας, ευνόησαν την εξάπλωση των συμπτωμάτων εντός της ομάδας.

Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της.