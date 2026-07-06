Βραζιλία – Νορβηγία 1-2: Ο Χάαλαντ «εκτέλεσε» την «σελεσάο» και την πέταξε εκτός του θεσμού – Δείτε τα γκολ

Η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με 2-1 και πήρε ιστορική πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026. Ο Νίλαντ κράτησε όρθια την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές στο φινάλε και έφτασε τα επτά γκολ στη διοργάνωση.

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Αθλητισμός

Νορβηγία, Βραζιλία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.
  • Ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας τους Σκανδιναβούς στους «8» και φτάνοντας τα επτά γκολ στο τουρνουά.
  • Η Βραζιλία έμεινε εκτός διοργάνωσης, καθώς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και οδήγησε τους Σκανδιναβούς στους «8», ενώ η Βραζιλία έμεινε εκτός διοργάνωσης.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έφτασε τα επτά γκολ στο τουρνουά και ισοφάρισε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ τους Μέσι και Μπαπέ. Η Νορβηγία αξιοποίησε τις καθοριστικές στιγμές της αναμέτρησης, ενώ η Βραζιλία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο Νίλαντ κράτησε όρθια τη Νορβηγία

Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό, ένταση και σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν είχε γκολ. Η Νορβηγία μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και ο Μπέργκε σκόραρε στο 3ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε ορθά ως οφσάιντ.

Η Βραζιλία ισορρόπησε στη συνέχεια και στο 14ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Κούνια κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Νίλαντ απέκρουσε την εκτέλεση του Γκιμαράες και κράτησε το 0-0.

Η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια πήρε σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα και απείλησε ξανά στο 30ό λεπτό. Ο Μαρτινέλι μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, αλλά ο Νίλαντ απέκρουσε και αυτή την προσπάθεια.

Η Νορβηγία απάντησε στο 35ο λεπτό με σουτ του Όντεγκααρντ, το οποίο πέρασε άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Βινίσιους Ζούνιορ εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα των Σκανδιναβών, μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό, όμως ο Νίλαντ αντέδρασε ξανά σωστά.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες είχαν από μία σημαντική στιγμή. Στο 45+3’, ο Άλισον απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Όντεγκααρντ σε τετ-α-τετ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κασεμίρο έκανε τη σέντρα και ο Μαρτινέλι κινήθηκε επικίνδυνα στην περιοχή, αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Ο Χάαλαντ έκρινε την πρόκριση στο φινάλε

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε στα πρώτα λεπτά. Η Βραζιλία έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 59ο λεπτό, όταν ο Βινίσιους έκανε ατομική ενέργεια και πάσαρε στον Έντρικ, όμως ο νεοεισελθών επιθετικός αστόχησε σε τετ-α-τετ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ραγιάν σούταρε δυνατά, αλλά ο Νίλαντ απέκρουσε ακόμη μία προσπάθεια.

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, αναζητώντας λύσεις για το γκολ. Ο Κάρλο Αντσελότι πέρασε και τον Νεϊμάρ στον αγωνιστικό χώρο, με στόχο να αυξήσει την πίεση στην άμυνα της Νορβηγίας.

Η Νορβηγία απείλησε στο 75ο λεπτό με δυνατό σουτ του Σιέντερουπ, το οποίο απέκρουσε ο Άλισον. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης έκανε τη σέντρα και ο Χάαλαντ σκόραρε με δυνατή κεφαλιά για το 1-0. Αυτό ήταν το έκτο γκολ του Νορβηγού επιθετικού στη διοργάνωση.

Στο 90ό λεπτό, ο Χάαλαντ πέτυχε και δεύτερο γκολ με δυνατό σουτ και έκανε το 2-0 για τη Νορβηγία. Η Βραζιλία μείωσε στο φινάλε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νεϊμάρ, αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Το 2-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η Νορβηγία πήρε ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Βραζιλία ολοκλήρωσε την πορεία της στη διοργάνωση.

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