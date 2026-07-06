Βενεζουέλα: Οι αρχές έθαψαν περισσότερες από 150 σορούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί

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Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα πριν από έντεκα ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρέθηκαν στην περιοχή, οι σοροί ενταφιάστηκαν σε μεγάλη σειρά ατομικών τάφων, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής.

Βαρύς ο απολογισμός των σεισμών

Οι δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν τεράστιες ανθρώπινες απώλειες στη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ξεπερνά τους 3.300 νεκρούς και τους 16.700 τραυματίες, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που βρίσκεται κοντά στο Καράκας. Η περιοχή υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ολόκληρες ζώνες έχουν ισοπεδωθεί από τη σεισμική δραστηριότητα.

Πηγή: AFP