Βενεζουέλα: Οι αρχές έθαψαν περισσότερες από 150 σορούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί

Οι αρχές της Βενεζουέλας ενταφίασαν πάνω από 150 αγνώστων στοιχείων θύματα των δύο ισχυρών σεισμών. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 3.300 νεκρούς και τους 16.700 τραυματίες, ενώ η Λα Γκουάιρα έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα πριν από έντεκα ημέρες.
  • Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ξεπερνά τους 3.300 νεκρούς και τους 16.700 τραυματίες, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.
  • Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που βρίσκεται κοντά στο Καράκας, με εκτεταμένες ζημιές και ισοπεδωμένες ζώνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα πριν από έντεκα ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρέθηκαν στην περιοχή, οι σοροί ενταφιάστηκαν σε μεγάλη σειρά ατομικών τάφων, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής.

Βαρύς ο απολογισμός των σεισμών

Οι δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν τεράστιες ανθρώπινες απώλειες στη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ξεπερνά τους 3.300 νεκρούς και τους 16.700 τραυματίες, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που βρίσκεται κοντά στο Καράκας. Η περιοχή υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ολόκληρες ζώνες έχουν ισοπεδωθεί από τη σεισμική δραστηριότητα.

Πηγή: AFP

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ