Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για τη Μελόνι πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στο Truth Social με αναφορά στην Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύοντας φωτομοντάζ που σχολιάστηκε εκτενώς από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ - Μελόνι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, με αναφορά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή τους.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια εικόνα φωτομοντάζ με τη Μελόνι να τον θαυμάζει, συνοδευόμενη από τη φράση «απαιτείται περιοριστική εντολή», λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
  • Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης σχολίασαν εκτενώς την κίνηση, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν και με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός και αν θα επηρεαστεί η στάση της Ιταλίας στη σύνοδο.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, με αναφορά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια εικόνα που αποτελεί φωτομοντάζ. Σε αυτήν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εμφανίζεται να εκφράζει θαυμασμό προς τον ίδιο, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «απαιτείται περιοριστική εντολή» («restraining order needed»).

Η ανάρτηση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν και σχολίασαν εκτενώς την κίνηση του Αμερικανού προέδρου, ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.

Μέχρι στιγμής, η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη αντίδραση. Η Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει τις προηγούμενες εβδομάδες ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο αν και με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, καθώς και στο εάν η νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει τη στάση της Ιταλίας στη σύνοδο.

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