Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα από την Πορτογαλία: «Δεν μπορώ εγώ συνέχεια να αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα»

Η Εθνική έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Πορτογαλία με 71-56, στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Όπως είναι λογικό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας. Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην κακή κατάσταση των παικτών, υπογράμμισε ότι η ομάδα παρουσιάστηκε ανέτοιμη στο συγκεκριμένο παράθυρο και τόνισε ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης.

Η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα

Ο Βασίλης Σπανούλης απέφυγε τους χαρακτηρισμούς για την ήττα και ξεκαθάρισε ότι λέξεις όπως «εφιάλτης» και «καταστροφή» δεν εκφράζουν τον ίδιο.

«Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείτε. Εφιάλτης, καταστροφή και αυτά, αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμένα και για αυτά που πρεσβεύω. Είναι ίσως για εσάς, δεν ξέρω για ποιον είναι. Όχι πάντως για εμένα.

Η ουσία είναι ότι ήμασταν ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα. Χωρίς προπόνηση. Σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω από όλα, την ευθύνη την έχουμε όλοι, ο καθένας το μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί ήρθαμε σαν να ήρθαμε από τις διακοπές».

Η απάντηση για τις απουσίες

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε και στο ερώτημα για τις απουσίες που επηρέασαν την εικόνα της Εθνικής στο συγκεκριμένο παράθυρο. Ο ίδιος ανέλαβε τη δική του ευθύνη, αλλά υπογράμμισε ότι το ζήτημα αφορά συνολικά την ομάδα και τη διοίκηση.

«Το κριτήριο για αυτές τις κλήσεις; Οι παίκτες που πιστεύω εγώ και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι, αυτούς κάλεσα. Πιστεύω ότι είναι λάθος μας που δεν καλέστηκαν όλοι οι παίκτες στην Εθνική ομάδα σε αυτό το παράθυρο. Από κει και πέρα, από αυτούς που υπήρξαν διαθέσιμοι, καλέσαμε αυτούς που πιστεύαμε ότι έπρεπε να καλέσουμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Το ξέρουμε όλοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι οφθαλμοφανές.

Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ εγώ συνέχεια να αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα. Βλέπουμε ότι όταν λείπουν σημαντικοί παίκτες, η ομάδα παρουσιάζει μία κατακόρυφη πτώση. Δεν είμαι μάγος για να μπω μέσα και να βάλω το καλάθι. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου που δεν έπεισα όλους τους παίκτες να είναι εδώ σε αυτό το παράθυρο.

Εγώ, μαζί με τη διοίκηση. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιό του. Επειδή μπορώ να το αντέξω ή επειδή μου κάνει καλό η κριτική, δεν γίνεται να τα αναλαμβάνω όλα εγώ συνέχεια. Και εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο ότι δεν συνεχίζω, επειδή δεν έχουμε Έλληνες παίκτες, αλλά δεν το έκανα αυτό. Αγαπάω την ομάδα και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο, άπαντες θα είναι παρόντες».