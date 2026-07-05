Γύρος Γαλλίας: Χωρίς θεατές το γαλλικό τμήμα του τρίτου ετάπ λόγω της μεγάλης φωτιάς στα Ανατολικά Πυρηναία

Το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα με προσαρμογές, αλλά χωρίς αλλαγή στη διαδρομή, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στα Ανατολικά Πυρηναία, στη νότια Γαλλία. Το γαλλικό τμήμα του αγώνα θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, καθώς οι αρχές θέλουν να διαθέσουν τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης στην αντιμετώπιση της φωτιάς.

Ο νομάρχης Πιερ Ρενιό ντε λα Μοτ ανακοίνωσε την απόφαση σε συνέντευξη Τύπου και εξήγησε ότι οι περιορισμοί αφορούν το γαλλικό έδαφος. «Στο γαλλικό έδαφος, ο μηχανισμός θα περιοριστεί στη διέλευση μόνο των ποδηλατών και των οχημάτων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση του αγώνα», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το κοινό «καλείται να μην πλησιάζει στη διαδρομή ή στην περιοχή τερματισμού (στο Λεζ Ανγκλ σ.σ.). Δηλαδή, και λυπάμαι που πρέπει να το ανακοινώσω αυτό, θα είναι –στη Γαλλία σε κάθε περίπτωση– ένα ετάπ του Γύρου Γαλλίας χωρίς θεατές».

Η πυρκαγιά και η απόφαση των αρχών

Η γραμμή του τερματισμού βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά. Η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περισσότερα από 16.000 στρέμματα, ενώ ένας πυροσβέστης και ένας κάτοικος έχουν τραυματιστεί. Η φωτιά άρχισε το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στο Ιλ-σιρ-Τετ, στους πρόποδες της οροσειράς Κανιγκού.

Ο νομάρχης αποφάσισε την «προσαρμογή» του αγώνα, ώστε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής να επικεντρωθεί στην κατάσβεση. Ο Πιερ Ρενιό ντε λα Μοτ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «εξαιρετικής κλίμακας» και εξήγησε ότι «απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση των μέσων καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών. Η απόλυτη και σαφής προτεραιότητα είναι η προστασία των πολιτών, της περιουσίας και των φυσικών περιοχών, όπως και το να τεθεί υπό έλεγχο η καταστροφή».

Η απόφαση λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Γύρου Γαλλίας, Κριστιάν Πριντόμ, σύμφωνα με τον νομάρχη.

Η διαδρομή του τρίτου ετάπ

Το τρίτο ετάπ έχει μήκος 195,9 χιλιομέτρων και έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από την πόλη Γκρανογιέρς της Ισπανίας έως το Λεζ Ανγκλ, στα Ανατολικά Πυρηναία. Ο τερματισμός αναμένεται περίπου στις 17:00 τη Δευτέρα.

Ο Κριστιάν Πριντόμ επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι συμφώνησε με τα μέτρα, αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νομάρχη των Ανατολικών Πυρηναίων. «Συμφωνήσαμε (σε αυτά τα μέτρα), δεδομένων των εξαιρετικών και τρομακτικών συνθηκών της πυρκαγιάς», ανέφερε.

Ο διευθυντής του Γύρου Γαλλίας πρόσθεσε ότι «η προσαρμογή είναι μέρος της καθημερινής ζωής ενός διοργανωτή ποδηλατικού αγώνα, πέρα από τον Γύρο Γαλλίας» και συμπλήρωσε: «Το πρώτο που σκεφτόμαστε σίγουρα είναι οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Το πρώτο πράγμα είναι ασφαλώς η προστασία του κόσμου».

Οι γαλλικές αρχές διατηρούν ως βασική προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και τη συγκέντρωση των διαθέσιμων δυνάμεων στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, αλλά το γαλλικό τμήμα του ετάπ θα διεξαχθεί με περιορισμένη παρουσία μόνο όσων είναι απολύτως απαραίτητοι για τη διοργάνωση.