Σάλος σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον ιερέα

Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν στο Κορωπί, όπου κατά τη διάρκεια τέλεσης γάμου μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, η 31χρονη κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ξέφυγε από κάθε όριο.

Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 31χρονης στην εκκλησία, σύμφωνα με το ekklisiaonline. Ήταν υπερβολικά ευδιάθετη και εξομολογήθηκε στη νύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι , ωστόσο ήταν σε θέση, είπε, να επιτελέσει το καθήκον της μαζί με τον άλλο κουμπάρο και να ολοκληρωθεί το μυστήριο.

Όμως, αφού τελέσθηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου, δηλαδή ο αρραβώνας και ακούστηκε το “Αρραβωνίζεται ο δούλος του Θεού”, ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός τα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31χρονη κουμπάρα σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει και έπιασε τον ιερέα και τον φίλησε στο στόμα γεγονός που προκάλεσε χάος στην εκκλησία και στους καλεσμένους.

Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο ekklisiaonline, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν τη γυναίκα όπως και έκαναν. Την έβγαλαν από την εκκλησία, της έφεραν νερό και καφέ ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο.