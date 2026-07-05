Σάλος σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον ιερέα

Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν σε γάμο στο Κορωπί, όπου η 31χρονη μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον 53χρονο ιερέα κατά τη διάρκεια του μυστηρίου. Το περιστατικό προκάλεσε χάος στην εκκλησία, με τον ιερέα να διακόπτει την τελετή και τους παρευρισκόμενους να απομακρύνουν την κουμπάρα, ώστε το μυστήριο να συνεχιστεί με τον άλλο κουμπάρο

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

γάμος
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν σε γάμο στο Κορωπί, όπου η 31χρονη κουμπάρα, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, φίλησε στο στόμα τον ιερέα.
  • Η κουμπάρα είχε δηλώσει πως ερχόταν από ολονύκτιο γλέντι, ωστόσο ήταν σε θέση να επιτελέσει το καθήκον της.
  • Το περιστατικό προκάλεσε χάος στην εκκλησία, με τον ιερέα να διακόπτει το μυστήριο και την κοπέλα να απομακρύνεται, ενώ η τελετή συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν στο Κορωπί, όπου κατά τη διάρκεια τέλεσης γάμου μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, η 31χρονη κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ξέφυγε από κάθε όριο.

Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 31χρονης στην εκκλησία, σύμφωνα με το ekklisiaonline. Ήταν υπερβολικά ευδιάθετη και εξομολογήθηκε στη νύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι , ωστόσο ήταν σε θέση, είπε, να επιτελέσει το καθήκον της μαζί με τον άλλο κουμπάρο και να ολοκληρωθεί το μυστήριο.

Όμως, αφού τελέσθηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου, δηλαδή ο αρραβώνας και ακούστηκε το “Αρραβωνίζεται ο δούλος του Θεού”, ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός τα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31χρονη κουμπάρα σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει και έπιασε τον ιερέα και τον φίλησε στο στόμα γεγονός που προκάλεσε χάος στην εκκλησία και στους καλεσμένους.

Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο ekklisiaonline, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν τη γυναίκα όπως και έκαναν. Την έβγαλαν από την εκκλησία, της έφεραν νερό και καφέ ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ