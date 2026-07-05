Κιλελέρ: 27χρονος πυροβόλησε έξω από το σπίτι των ενοικιαστών του λόγω οικονομικών διαφορών

Ένας 27χρονος πυροβόλησε τρεις φορές την πόρτα σπιτιού στον Δήμο Κιλελέρ, όπου διέμεναν τρεις άνδρες, με κίνητρο οικονομικές διαφορές. Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει δικογραφία για απόπειρα εκβίασης, καθώς και για παραβάσεις νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, μετά την κατάσχεση παράνομου όπλου και κάνναβης.

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Κοινωνία

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες ο 27χρονος
Πηγή: Onlarissa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 27χρονος πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον της πόρτας σπιτιού στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, με κίνητρο οικονομικές διαφορές.\n- Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 27χρονο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.\n- Κατασχέθηκε το παράνομο πυροβόλο όπλο και 5,9 γραμμάρια κάνναβης, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

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Τρεις φορές εναντίον της πόρτας ενός σπιτιού, όπου έμεναν τρεις άνδρες, πυροβόλησε ένας 27χρονος, σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ. Κίνητρο της επίθεσης φαίνεται πως ήταν οι οικονομικές διαφορές, που είχε ο δράστης με τους ενοίκους.

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Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή δικογραφία για απόπειρα εκβίασης, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών:

Κατασχέθηκαν το παράνομο πυροβόλο όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, μαζί με τρεις κάλυκες

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Εντοπίστηκε στο σπίτι του, μετά από νομότυπο έλεγχο, μια νάιλον συσκευασία με 5,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Στον συλληφθέντα έχουν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι, βάσει των οποίων απαγορεύεται να εξέλθει από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται τακτικά στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

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