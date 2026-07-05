Κιλελέρ: 27χρονος πυροβόλησε έξω από το σπίτι των ενοικιαστών του λόγω οικονομικών διαφορών

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Τρεις φορές εναντίον της πόρτας ενός σπιτιού, όπου έμεναν τρεις άνδρες, πυροβόλησε ένας 27χρονος, σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ. Κίνητρο της επίθεσης φαίνεται πως ήταν οι οικονομικές διαφορές, που είχε ο δράστης με τους ενοίκους.

Η σύλληψη και τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή δικογραφία για απόπειρα εκβίασης, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών:

Κατασχέθηκαν το παράνομο πυροβόλο όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, μαζί με τρεις κάλυκες

Εντοπίστηκε στο σπίτι του, μετά από νομότυπο έλεγχο, μια νάιλον συσκευασία με 5,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Στον συλληφθέντα έχουν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι, βάσει των οποίων απαγορεύεται να εξέλθει από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται τακτικά στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.