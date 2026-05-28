Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Άφαντος παραμένει ο τέταρτος δράστης – Το βίντεο ντοκουμέντο και οι μαρτυρίες για την ένοπλη επίθεση

Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο δράστες της ένοπλης επίθεσης κατά ιδιοκτήτη καταστήματος, το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) επί της Πατησίων, βλέπει το φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του τέταρτου ατόμου, που διέφυγε πεζός ύστερα από την επεισοδιακή καταδίωξη.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας διακρίνονται δύο μαυροφορεμένοι άνδρες, που φορούσαν καπέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να πλησιάζουν το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο άνδρες περνούν δίπλα από μία γυναίκα που κρατάει το καρότσι με το μωράκι της και η οποία φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η γυναίκα κοντοστέκεται και κάνει ένα βήμα πίσω. Λίγο μετά ακούγονται πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ένας εκ των δύο δραστών μπήκε στο εσωτερικό του μαγαζιού και πυροβόλησε τον 47χρονο ιδιοκτήτη μία φορά στο ένα πόδι και άλλη μία στο άλλο. Ο 47χρονος, πακιστανικής καταγωγής, έπεσε αιμόφυρτος, χωρίς να προλάβει καν να φωνάξει για βοήθεια.

Στη συνέχεια ο δράστης μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο όπου τον περίμεναν άλλοι τρεις συνεργοί του και διαφεύγει. Ακολουθεί καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, το όχημα των δραστών χτύπησε αρχικά σε τρία έως τέσσερα οχήματα και τελικά προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τρεις από τους επιβαίνοντες του οχήματος, ηλικίας 30, 27 και 31 ετών, ενώ ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει πεζός.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, ήταν ο δράστης που είχε μαχαιρώσει επιχειρηματία για την ουρά σε μια καντίνα στην Κηφισιά, πριν από μερικά χρόνια. Αρχικά επιτέθηκε λεκτικά στον επιχειρηματία και στη συνέχεια έβγαλε σουγιά και τον μαχαίρωσε 18 φορές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για κάποιον λόγο.

Ως προς το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται πως δεν ήταν η απόπειρα ληστείας αλλά ενδεχομένως οι οικονομικές διαφορές. Οι δράστες πιθανόν ήθελαν να στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα στο θύμα.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

«Πέφτει κάτω και μετά έριξαν στα πόδια» λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1, ενώ ένας δεύτερος αναφέρει πως «ήμασταν στην καφετέρια, είδαμε μία κινητικότητα… Το παιδί είναι γνωστό εδώ, στην καρέκλα τον είδαμε. Όσοι μπορούσαμε να βοηθήσουμε, βοηθήσαμε, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Ό,τι έγινε έγινε πολύ γρήγορα».

«Ήμουν κάτω στη δουλειά, δεν κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμός. Γι’ αυτό δεν ανέβηκα πάνω κιόλας. Έναν σίγουρα, τώρα παραπάνω δεν άκουσα. Την αστυνομία γύρω γύρω είδα. Δεν άφηναν να πάει κανείς κοντά. Γενικά όλο το κέντρο είναι δύσκολο πλέον. Πολύ δύσκολη η γειτονιά. Λόγω της περιοχής δηλαδή και του κόσμου αναγκάστηκα, έκλεισα το κατάστημα. Απελπιστική η κατάσταση. Δεν είχε γίνει κάτι ακραίο, όπως με πυροβολισμούς και τέτοια, αλλά κάθε μέρα όλο και κάτι γινόταν, μικρής κλίμακας. Δηλαδή όλο και κάποιοι θα τσακωνόντουσαν, όλο και κάτι θα γινόταν. Σε αυτή τη γειτονιά, αν μετά από κάποια ώρα το βράδυ, δεν κυκλοφορείς. Φοβάσαι να κυκλοφορήσεις» λέει κάτοικος της περιοχής.

«Του έριξαν και προς το κεφάλι», λέει ο αδελφός του θύματος

«Ήμουν σπίτι και με πήραν τηλέφωνο ότι μπήκαν κάποιοι στο μαγαζί και πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν στα πόδια και του έριξαν και προς το κεφάλι» ανέφερε ο αδελφός του θύματος, σε δηλώσεις του στις κάμερες.