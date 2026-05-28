Πώς εξιχνιάστηκε η κλοπή των 45 πολυτελών ρολογιών από βίλα εφοπλιστή – Οι… Χιλιανοί τουρίστες και ο έγκλειστος «αρχηγός»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΚΥΚΛΩΜΑ
Ένα οργανωμένο κύκλωμα Χιλιανών διαρρηκτών, οι οποίοι ταξίδευαν στην Ελλάδα από χώρες της ζώνης Σένγκεν και προσποιούνταν τους τουρίστες, βρίσκεται πίσω από την κλοπή «μαμούθ» από τη βίλα γνωστού εφοπλιστή στη Βάρη, με λεία 45 πολυτελή ρολόγια, συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Η διάρρηξη, που είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, που αξιοποίησαν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας των σπιτιών και τη διαδρομή των κλοπιμαίων για να φτάσουν στα ίχνη των τεσσάρων μελών της διεθνούς σπείρας των Χιλιανών διαρρηκτών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες νοίκιαζαν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης χρησιμοποιώντας στοιχεία τρίτων προσώπων και κινούνταν κυρίως στην Αθήνα και ευρύτερα την Αττική με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας 40χρονος έγκλειστος σε φυλακή, ενώ τον βασικό πυρήνα της ομάδας αποτελούσαν άλλα τρία άτομα ηλικίας 26, 33 και 40 ετών. Υποστηρικτικό ρόλο φέρεται να είχε και μία 23χρονη γυναίκα.

Πώς δρούσαν

Οι διαρρήκτες είχαν… ακριβά γούστα, αφού στόχευαν κυρίως βίλες και πολυτελή σπίτια, πραγματοποιώντας πολυήμερες παρακολουθήσεις πριν από κάθε χτύπημα. Όταν διαπίστωναν ότι οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν, εισέβαλαν στα ακίνητα φορώντας γάντια και μάσκες, ώστε να μην καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και δρούσαν χωρίς να αφήνουν ίχνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχναν σε πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα και χρυσαφικά, ενώ δεν φαίνεται να στόχευαν σε μετρητά ή άλλα αντικείμενα αξίας. Συχνά έφταναν στο εσωτερικό των κατοικιών με αναρρίχηση από γειτονικά κτίρια ή μάντρες και παραβίαζαν μπαλκονόπορτες για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Στην περίπτωση του εφοπλιστή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο μέλη της σπείρας φέρονται να εισέβαλαν στη βίλα πηδώντας τη μάντρα και παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα. Άρπαξαν 45 πολυτελή ρολόγια, ανάμεσά τους και εξαιρετικά σπάνια, χειροποίητα κομμάτια που είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη τους.

Τα κλοπιμαία διοχετεύονταν στη συνέχεια σε κλεπταποδόχους, οι οποίοι τα αγόραζαν και τα μεταπωλούσαν ως γνήσια μεταχειρισμένα πολυτελή ρολόγια. Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και διάθεση της λείας φέρεται να είχε ο 40χρονος έγκλειστος, ο οποίος συντόνιζε τις επαφές με τους αποδέκτες των κλοπιμαίων και καθοδηγούσε τις κινήσεις της ομάδας.

Παρότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές Αρχές αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και η υπόθεση θεωρείται εξιχνιασμένη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η σπείρα είχε αναπτύξει εξειδίκευση στις διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών, πραγματοποιώντας στοχευμένα χτυπήματα σε περιοχές υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος και αναζητώντας αποκλειστικά αντικείμενα μεγάλης αξίας και εύκολης μεταπώλησης.

 

