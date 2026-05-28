Βίντεο-σοκ: Άλογο κλωτσάει με δύναμη 25χρονη σε ιππόδρομο – Την έστειλε στο νοσοκομείο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Αθλητισμός

άλογο κλότσησε ιπποκόμο
Μια φροντίστρια αλόγων σε βρετανικό ιππόδρομο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από μια βίαιη επίθεση που δέχθηκε από άλογο, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από την κάμερα και προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό συνέβη την Τρίτη στον Ιππόδρομο του Ρέντκαρ, στις ακτές του Γιορκσάιρ, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την πέμπτη κούρσα της ημέρας.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Kameko Fever, ένας ευνουχισμένος ίππος τριών ετών.

Το χρονικό του ατυχήματος

Η 25χρονη Κλόε Μπριόντι, επικεφαλής ιπποκόμος των στάβλων των προπονητών Ρίτσαρντ και Πίτερ Φέιχι, πλησίασε τον Kameko Fever στον χώρο της παρέλασης.

Το άλογο φορούσε ειδικά προστατευτικά, τα οποία λειτουργούν ως παρωπίδες για να βοηθούν το ζώο να εστιάζει μπροστά.

Ωστόσο, το άλογο αντέδρασε ακαριαία, σηκώνοντας τα πίσω του πόδια και κλωτσώντας με δύναμη προς τα δεξιά, χτυπώντας την Κλόε με ένταση.


Αμέσως τοποθετήθηκαν παραβάν γύρω από τη κοπέλα για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο προκαλώντας τρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, η Κλόε, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρές μελανιές, είναι πλέον καλά στην υγεία της.

Ο προπονητής Ρίτσαρντ Φέιχι δήλωσε στην εφημερίδα Mirror: «Ήταν ένα από τα κορίτσια μου, η Κλόε, και είναι καλά. Πήγε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, έκαναν ακτινογραφία και όλα είναι εντάξει».


«Έχοντας μιλήσει με τον στάβλο σήμερα το πρωί, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το μέλος του προσωπικού είναι καλά, εκτός από κάποιες μελανιές. Θα επανέλθει σύντομα στα πόδια της και της ευχόμαστε περαστικά», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του ιπποδρόμου του Ρέντκαρ.

Για την ιστορία, ο Kameko Fever, παρά την αναστάτωση που προκάλεσε, συμμετείχε κανονικά στον αγώνα και τερμάτισε στην 11η θέση ανάμεσα σε 13 άλογα.

