ΠΟΕΔΗΝ για «Αττικόν»: Στα 53 τα ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς – Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα

Το «Αττικόν» λειτουργεί κανονικά, τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ σε σχετική ενημέρωση για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες και προκαλούν ανησυχία σε ασθενείς και προσωπικό.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ενώ από τις 21 έως τις 26 Μαΐου έχουν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα σε προσωπικό και ασθενείς. Απ’ αυτά, τα εννέα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Τα πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν ασθενείς και τα τέσσερα προσωπικό, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ.

Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση ασθενών και άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, ενώ γίνονται απολυμάνσεις και λαμβάνονται μέτρα αποφυγής της διασποράς. Δεν κινδυνεύουν ασθενείς ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζομένου, ενημερώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Ο πρόεδρος, Μιχάλης Γιαννάκος, σημειώνει ότι έχει συσταθεί επιτροπή αποφυγής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπό τους καθηγητές Τσιόδρα και Πουρνάρα στο «Αττικόν», που «κάνει εξαιρετικό έργο».

«Χωρίς αυτό να αφορά μόνο το Αττικό αλλά όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη ράντζων, νοσηλειών ασθενών στη διασπορά, κυρίως νοσηλείες ασθενών με παθολογικά προβλήματα σε επεμβατικές κλινικές, η υποστελέχωση μας έχουν καταστήσει να κατέχουμε τη θλιβερή πρωτιά σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποσοστό προσβολών και θανάτων ασθενών από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις», τονίζει.