Αλέξης Τσίπρας: Ικανοποίηση στην «ΕΛΑΣ» μετά τον «ντόρο» για το όνομα του κόμματος – Πιάνει δουλειά η επικοινωνιακή ομάδα

Το κλίμα και η σκηνοθεσία της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο την Τρίτη το βράδυ έδειξαν καθαρά την αρχική στρατηγική της Αμαλίας: να ρίξει το βάρος στον αντίκτυπο του νέου ονόματος που αποτέλεσε έκπληξη, παραμένοντας επτασφράγιστο μυστικό, και λιγότερο στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το συγκεντρωμένο πλήθος στο Θησείο, αλλά και οι αντιδράσεις για το όνομα του νέου κόμματος, θετικές και αρνητικές, έφεραν χαμόγελα στην Αμαλίας, με το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού να εκτιμά ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, που δουλευόταν εδώ και καιρό σε κάθε επίπεδο, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Εκτιμούν πως τις επικοινωνιακές εντυπώσεις τις έχουν κερδίσει, έχουν κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα για να γίνει ο νέος σχηματισμός άμεσα γνωστός στο ευρύ κοινό.

Η προγραμματική παρουσίαση θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από περιοδείες του προέδρου του κόμματος, ο οποίος ετοιμάζει περιοδείες προκειμένου να ξεδιπλώσει το κυβερνητικό του σχέδιο, ενώ η ομάδα του «πρωινού καφέ» έχει ήδη αναλάβει την ανάλυση της επικαιρότητας και τη χάραξη της καθημερινής γραμμής.

Σταδιακά αναμένεται να αυξηθεί και η παρουσία των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. στα τηλεοπτικά πάνελ, μετά και την ανακοίνωση των ονομάτων όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του κόμματός του πρώην πρωθυπουργού, με τον ρόλο της εκπροσώπου Τύπου να αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφόνικολάκου, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ήδη βγει μπροστά προκειμένου να προβάλει τις βασικές αρχές του κόμματος σε συνεντεύξεις της στα ΜΜΕ.

Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Μαζί της στην επικοινωνιακή ομάδα πυρός για το κόμμα Τσίπρα τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου: Ο Κώστας Καρπουχτσής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, δικηγόρος με συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά χρόνια, έχει διατελέσει γραμματέας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής στο Αριστοτέλειο.

Ο Νίκος Νυφούδης, με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά. Επιχειρηματίας ο οποίος έχει διατελέσει και βουλευτής με το Ποτάμι.

Και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, που έχει διατελέσει τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην συνέχεια αναπληρώτρια Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για μία τετραετία, από το 2022 έως το 2026.

Η οργανωτική συγκρότηση στο επίκεντρο

Άμεσα προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση σε όλα τα επίπεδα, με την Αμαλίας να επιδιώκει να γνωρίσει στους ψηφοφόρους νέα πρόσωπα που θα μπουν στην πρώτη γραμμή, ώστε το εγχείρημα να μη θεωρηθεί συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» αυτό όμως δεν σημαίνει πως αργά ή γρήγορα δεν θα έρθουν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να προκύψει, όσο το σκηνικό σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα ξεδιαλύνει, αλλά και με τις 300 υπογραφές που θα κατατεθούν σήμερα μαζί τη Διακήρυξη στον Άρειο Πάγο, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνουν πρώην στελέχη και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ωστόσο δεν κατείχαν θέσεις ευθύνης στην Κουμουνδούρου ή στην Πατησίων.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, ενδεχομένως ο κρυφός πόθος στην ΕΛΑΣ είναι αυτά τα ζητήματα να «αυτορρυθμιστούν» ή να ξεπεραστούν από το πολιτικό ρεύμα που θα δημιουργείται σταδιακά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο, καθώς οι αντιστάσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς παραμένουν ισχυρές.

Προκειμένου να γυρίσουν τις πιθανότητες υπέρ τους και να καθιερωθούν ως ο κύριος εκφραστής του προοδευτικού χώρου, στην Αμαλίας θέλουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική των τελευταίων ημερών και των πρώτων δημοσκοπήσεων, ώστε να δημιουργήσουν την αίσθηση μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού.

Στο πλαίσιο, θα εκμεταλλευτούν το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που εκτιμούν πως είναι το μεγαλύτερο όπλο τους – με βάση και τους δείκτες δημοφιλίας και καταλληλότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο Αλέξης Τσίπρας κινούμενος πιστά στο αριστερό φάσμα του πολιτικού σκηνικού στοχεύει στη συσπείρωση του συριζαϊκού κοινού που έμεινε πιστό σε αυτόν μέχρι το τέλος, δηλαδή τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Στην Αμαλίας θεωρούν πως αυτό είναι το «κλειδί» της δεύτερης θέσης και από εκεί και πέρα ο πήχυς θα ανέβει.

Πώς θα κινηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Το πανηγυρικό κλίμα στο Θησείο προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, μεγαλύτερες αναταράξεις στην Κουμουνδούρου, με στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα περιμένουν τη συνεδρίαση των οργάνων προκειμένου ανοίξουν τα χαρτιά τους για τις επόμενες κινήσεις τους. Τρία είναι τα σενάρια, σύμφωνα με την εφημερίδα: ή θα περιορίσουν δραματικά τις εμφανίσεις τους στα μέσα ενημέρωσης ή θα βγαίνουν με τη «σημαία» του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας παράλληλα και τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ, εκτός αν βουλευτές αποφασίσουν σύντομα να ανεξαρτητοποιηθούν/ παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα τους.

Από την πλευρά των στελεχών που δεν θέλουν να παραδώσουν τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε στη Βουλή: «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ». «Τέλος οι δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες, δηλαδή να ανήκουν και στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για την έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση», δήλωσε η Ρένα Δούρου, που έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, στέλνοντας μήνυμα σε όσους προκρίνουν αυτοδιάλυση του κόμματος.