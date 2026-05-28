Κεδίκογλου: Θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη αν πάω με τον Τσίπρα – Η παραίτηση θα είναι το λιγότερο που θα σκεφτώ

Στον προθάλαμο της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως βρίσκεται ο Συμεών Κεδίκογλου, μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί σε περίπτωση που χρειαστεί.

«Πρέπει να κάνουμε έναν εναλλακτικό πόλο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να το κάνει; Αυτή τη στιγμή φαίνεται και ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις εκτιμώ ότι θα το δούμε αυτό, ότι εκείνος που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ο Αλέξης Τσίπρας, άρα αφού δεν διαφωνώ και έχω συστρατευθεί μαζί του, τι με εμποδίζει να μην πάω μαζί του σήμερα; Θεωρώ ότι θα έχω πλήρως τη συνείδησή μου ήσυχη και απέναντι σε μένα και απέναντι στους ψηφοφόρους μου» είπε ο κ. Κεδίκογλου μιλώντας στο ACTION24.

«Να βγάλει ψήφισμα στήριξης ο ΣΥΡΙΖΑ»

Για το εάν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μην κατέβει στις εκλογές, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε: «Να κάνει ένα ψήφισμα στήριξης του νέου εγχειρήματος και το πώς τεχνικά και με τι οδικό χάρτη θα πάμε μέχρι τις εκλογές, αυτό είναι κάτι που θα βρεθεί».

Ερωτηθείς εάν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από βουλευτής, με δεδομένο ότι φαίνεται ότι αυτός ο όρος έχει τεθεί από την πλευρά Τσίπρα, απάντησε: «Εάν φτάσουν εκεί τα πράγματα κι αν απαιτηθεί να είναι αυτή η πικρή θυσία προκειμένου να έχουμε ένα εγχείρημα που θεωρούμε ότι θα μας δώσει ελπίδα, νομίζω ότι θα είναι το λιγότερο που θα σκεφτώ».