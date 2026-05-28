Η ανακοίνωση του «Αττικόν» για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία

Στα εννέα είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, όπως επιβεβαιώνει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν», σημειώνοντας ότι τα περιστατικά αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία, και ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου».

Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς, ενώ τονίζει πως το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια και η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση.

Η ανακοίνωση του «Αττικόν»

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννιά (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης) χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

περιορισμός επισκεπτών

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».

ΠΟΕΔΗΝ: Στα 53 τα ύποπτα κρούσματα, 9 τα επιβεβαιωμένα

Το «Αττικόν» λειτουργεί κανονικά, τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ σε σχετική ενημέρωση για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες και προκαλούν ανησυχία σε ασθενείς και προσωπικό.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ενώ από τις 21 έως τις 26 Μαΐου έχουν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα σε προσωπικό και ασθενείς. Απ’ αυτά, τα εννέα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Τα πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν ασθενείς και τα τέσσερα προσωπικό, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ.

Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση ασθενών και άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, ενώ γίνονται απολυμάνσεις και λαμβάνονται μέτρα αποφυγής της διασποράς. Δεν κινδυνεύουν ασθενείς ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζομένου, ενημερώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Ο πρόεδρος, Μιχάλης Γιαννάκος, σημειώνει ότι έχει συσταθεί επιτροπή αποφυγής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπό τους καθηγητές Τσιόδρα και Πουρνάρα στο «Αττικόν», που «κάνει εξαιρετικό έργο».

«Χωρίς αυτό να αφορά μόνο το Αττικό αλλά όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη ράντζων, νοσηλειών ασθενών στη διασπορά, κυρίως νοσηλείες ασθενών με παθολογικά προβλήματα σε επεμβατικές κλινικές, η υποστελέχωση μας έχουν καταστήσει να κατέχουμε τη θλιβερή πρωτιά σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποσοστό προσβολών και θανάτων ασθενών από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις», τονίζει.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων

Την είδηση για την έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο «Αττικόν», γνωστοποίησε σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του.

Όπως περιγράφει το Σωματείο Εργαζομένων, τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. «Πώς θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα;», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Οι ίδιοι επισημαίνουν πως το γεγονός αυτό «δεν είναι ένα απλό “συμβάν” αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το “Αττικόν” βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας».

«Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» τονίζεται σε σχετική ανάρτηση του Σωματείου στα social media και προστίθεται: «Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Διοίκηση ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΖΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ; Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες! Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;».

Το Σωματείο καλεί παράλληλα όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αντέδρασε άμεσα. «Επισημαίνουμε πως η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική. Βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως «κανονικότητα», που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης», λένε οι εργαζόμενοι και απαιτούν:

1. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων.

2. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία.

3. Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους.

4. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σάββατου 30 Μαΐου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπέδιου. Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το «Αττικόν» δεν αντέχει άλλο», καταλήγει το Σωματείο Εργαζομένων.