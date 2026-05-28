Ελβετία: Άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό – Αναφορές για 3 τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, παραμένει μέχρι στιγμής ασαφές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» την ώρα που εξαπέλυε τη βίαιη επίθεσή του.

Βίντεο από τον πανικό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 8:30 τοπική ώρα το πρωί, ενώ οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει έντρομους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Bluttat in Fussgängerunterführung: Mann greift mehrere Personen am Bahnhof Dietikon ZH an – Opfer im Spital. https://t.co/bVOFScjEWs — 20 Minuten (@20min) May 28, 2026



Ένας περαστικός δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Blick: «Άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει “Αλλάχου Άκμπαρ” πέντε ή έξι φορές με πολύ φορτισμένο και αναστατωμένο τρόπο».

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του. Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να ξεφύγουν», ανέφερε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως μετέδωσε το 20 Minuten, μια ομάδα μαθητών σχολείου τύχαινε να περνά από τον σταθμό την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση, με τη δασκάλα τους να μπαίνει αμέσως μπροστά για να προστατεύσει τους μαθητές της.

‼️🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une ATTAQUE AU COUTEAU a eu lieu à la gare de Winterthur, en Suisse. Au moins 4 personnes ont été POIGNARDÉES par un homme au cri de « Allah Akbar ». Une enseignante se serait interposée pour protéger ses élèves présents au moment des faits. Une… pic.twitter.com/1HK7cL0UY8 — Bastion (@BastionMediaFR) May 28, 2026

Η κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Tages-Anzeiger, ο δράστης κατάφερε να μαχαιρώσει τρεις άνδρες.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης -συμπεριλαμβανομένων δέκα έως δεκαπέντε αστυνομικών οχημάτων- έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου η αστυνομία έχει στήσει μια μεγάλη ζώνη αποκλεισμού, η οποία παραμένει σε ισχύ.

«Έχει στηθεί μια ζώνη αποκλεισμού τουλάχιστον 100 μέτρων. Η περιοχή είναι γεμάτη από αστυνομικούς», ανέφεραν στο Blick αυτόπτες μάρτυρες.

Σύλληψη 31χρονου Ελβετού

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης επιβεβαίωσε την επίθεση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο δράστης είναι ένας 31χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος τραυμάτισε τρία άτομα με αιχμηρό όπλο.

Ο δράστης συνελήφθη εντός του σιδηροδρομικού σταθμού.

Από τα θύματα, το ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ τα άλλα δύο έφεραν τραύματα μέτριας σοβαρότητας και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.