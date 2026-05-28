Ελβετία: Άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό – Αναφορές για 3 τραυματίες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ελβετία επίθεση με μαχαίρι
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, παραμένει μέχρι στιγμής ασαφές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» την ώρα που εξαπέλυε τη βίαιη επίθεσή του.

Βίντεο από τον πανικό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 8:30 τοπική ώρα το πρωί, ενώ οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει έντρομους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.


Ένας περαστικός δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Blick: «Άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει “Αλλάχου Άκμπαρ” πέντε ή έξι φορές με πολύ φορτισμένο και αναστατωμένο τρόπο».

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του. Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να ξεφύγουν», ανέφερε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως μετέδωσε το 20 Minuten, μια ομάδα μαθητών σχολείου τύχαινε να περνά από τον σταθμό την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση, με τη δασκάλα τους να μπαίνει αμέσως μπροστά για να προστατεύσει τους μαθητές της.

Η κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Tages-Anzeiger, ο δράστης κατάφερε να μαχαιρώσει τρεις άνδρες.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης -συμπεριλαμβανομένων δέκα έως δεκαπέντε αστυνομικών οχημάτων- έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου η αστυνομία έχει στήσει μια μεγάλη ζώνη αποκλεισμού, η οποία παραμένει σε ισχύ.

Πηγή: 20 Minutes

«Έχει στηθεί μια ζώνη αποκλεισμού τουλάχιστον 100 μέτρων. Η περιοχή είναι γεμάτη από αστυνομικούς», ανέφεραν στο Blick αυτόπτες μάρτυρες.

Σύλληψη 31χρονου Ελβετού

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης επιβεβαίωσε την επίθεση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο δράστης είναι ένας 31χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος τραυμάτισε τρία άτομα με αιχμηρό όπλο.

Ο δράστης συνελήφθη εντός του σιδηροδρομικού σταθμού.

Από τα θύματα, το ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ τα άλλα δύο έφεραν τραύματα μέτριας σοβαρότητας και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοροϊός στο «Αττικόν»: Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων πρόληψης

Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 1.000 ύποπτα κρούσματα -Κλείνει τα σύνορα η Ουγκάντα

Πετρέλαιο κίνησης: Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση της επιδότησης-Τι αναφέρει

Προσωρινή σύνταξη: Θα καταργηθεί τελικά; Τι απαντά η Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ

Η ανθρωπότητα έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Γης, προειδοποιεί νέα μελέτη

Νέος σχεδιασμός επιφανειών φέρνει επανάσταση στη θερμική διαχείριση και επιτρέπει συστήματα χωρίς τριβές
περισσότερα
12:10 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Βατικανό: Προσκυνητής κατέρρευσε μπροστά στον πάπα Λέοντα – Βίντεο με την αντίδρασή του

Δέκτης επαίνων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει ο πάπας Λέων ΙΔ’, μετά την άμεση και συγκ...
10:50 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ιράν: Ζητεί την απελευθέρωση όλων των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων – Σε βαθύ χάσμα με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία

Η πλήρης και άνευ όρων επιστροφή των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν αναδεικνύεται...
09:55 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Φιλιππίνες: Κοπάδι ψαριών σχημάτισε μια γιγαντιαία νεκροκεφαλή – Η φωτογραφία που κόβει την ανάσα

Ένας φωτογράφος απαθανάτισε την εκπληκτική στιγμή που μια συμπαγής μάζα από εκατομμύρια σαρδέλ...
07:49 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ένταση στον Κόλπο: Πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών drones στο Ορμούζ – Ο Τραμπ «σε στρατηγικό αδιέξοδο» λέει η Τεχεράνη

Μια νέα επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η κρίση στον Κόλπο, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ κ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν