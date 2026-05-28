Τραϊανός Δέλλας για την επέτειο με τη Γωγώ Μαστροκώστα – «Πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν»

Χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, μέσα σε βαρύ κλίμα συγκίνησης και θλίψης. Σήμερα, ανήμερα της επετείου των 16 χρόνων γάμου τους, ο Τραϊανός Δέλλας προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση για την απώλεια της αγαπημένης του.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν», έγραψε μεταξύ άλλων, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο του για τον χαμό της Γωγώς και συγκινώντας όσους διάβασαν τα λόγια του.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραϊανός Δέλλας.

Δείτε το βίντεο: